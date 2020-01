Ekipa Zelenih: Alma Zadić je prva z desne strani. Foto: Twitter Zelenih

V Avstriji je leta 2007 končala študij prava in potem prakso opravljala na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Izobraževanje je potem nadaljevala na univerzi Columbia v ZDA, doktorirala pa znova v Avstriji.

Po vrnitvi iz ZDA je sedem let delala kot odvetnica. Leta 2017 je bila izvoljena za poslanko stranke Pilz, na letošnjih volitvah pa je kandidirala kot članica Zelenih. Zdaj bo, kot kaže, naredila še korak naprej in postala najmlajša avstrijska pravosodna ministrica doslej. Takrat je dejala, da njen vstop v parlament ni velik korak le zanjo, temveč za vse ljudi, ki so prišli v Avstrijo, ki niso rojeni v tej državi.

Avstrijski mediji poročajo, da jo čaka zahtevna naloga, sploh ker je bila v preteklosti zelo kritična do dela tožilstva, še posebej do sektorja za gospodarski kriminal in korupcijo, na čelu katerega je Christian Pilnaceku.

Kot Jutarnji list navaja poročanje N1, je bila zaradi svojega porekla večkrat deležna verbalnih napadov, med drugim jih je član Ljudske stranke Johann Rädler med razpravo o zaščiti uslužbencev tajne službe leta 2018 očital: "Nisi v Bosni, ne mešaj stvari." Kasneje je dejal, da ni mislil nič slabega ter da ima z BiH "številne pozitivne stične točke".

Po objavi njene nominacije za ministrico ta teden so avstrijski desničarji izrazili ostro nasprotovanje, pri čemer so izpostavili njeno poreklo in versko pripadnost. Teleskop piše, da njeno imenovanje ni pod vprašanjem, saj uživa veliko podporo vodilnih v stranki Zelenih, ki bodo prvič v zgodovini postali del zvezne avstrijske vlade.

Vodja svobodnjakov kritičen do Zadićeve

Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Norbert Hofer je v odzivu na sklenitev koalicije med Ljudsko stranko in Zelenimi dejal, da gre za očiten premik kanclerja Sebastiana Kurza v levo. "Še nikoli ni bila nobena vlada kadrovsko tako levičarska kot druga vlada Kurza," je ocenil Hofer.

Po njegovem Alma Zadić ne more biti ministrica za pravosodje, ker da je bila obsojena. Zadićeva je bila namreč novembra obsojena na prvi stopnji zaradi razžalitve nekega desničarskega študentskega združenja. Ob fotografiji, na kateri se pozdravljajo z nacističnim pozdravom, je zapisala, da ne bi smelo biti strpnosti do neonacistov, fašistov in rasistov. Sodišče ji je prisodilo 700 evrov kazni zaradi klevete. Sodba sicer še ni pravnomočna, Zadićeva pa se je pritožila.

Za desničarje je "kriminalna muslimanka", ki bo v Avstriji uvedla "šeriatsko pravo". Mnogi jo pošiljajo "nazaj, od koder je prišla". Taki so bili odzivi pod tvitom, ki ga je objavil vodja tirolskih svobodnjakov Markus Abwerzger in v katerem se je podobno kot Hofer spraševal o tem, ali Zadićeva z obsodbo zaradi razžalitve lahko postane pravosodna ministrica, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.