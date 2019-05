Avstrijski podkancler Heinz-Christian Strache naj bi pred volitvami leta 2017 v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore njegovi stranki ponujal državne pogodbe domnevno bogati ruski vlagateljici. Foto: Reuters

Avstrijski kancler Sebastian Kurz bo njegov odstop z mesta podkanclerja sprejel. Stracheja bo na čelu svobodnjaške stranke FPÖ nadomestil zdajšnji prometni minister Norbert Hofer. "V nobenem pogledu si ne želim, da bi moje napačno obnašanje povzročilo padec vlade," je dejal v izjavi na tiskovni konferenci.

Afero Ibiza sta razkrinkala nemški časopis Süddeutsche Zeitung (SZ) in tednik Der Spiegel, ki sta se dokopala do kar sedemurnega videoposnetka, ki naj bi bil posnet julija 2017 na španskem otoku Ibiza. Na njem se pojavijo vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Heinz-Christian Strache, njegova soproga in kolega iz stranke FPÖ Johan Gudenus, ki pijejo in se pogovarjajo z domnevno ruskim parom pred vilo na španskem otoku.

Mediji so v javnosti objavili minutni povzetek pogovora, iz katerega je mogoče razbrati, da je Strache, čigar stranka je mesec dni po tem dogodku na volitvah postala koalicijski partner desne vlade kanclerja Sebastiana Kurza, sogovornici ponujal poslovne ponudbe v zameno za utrditev političnega položaja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ).

Nemška časopisa ne želita razkriti vira, ki jima je izročil videoposnetek, trdita pa, da sta preverila njegovo avtentičnost.

Stracheja ujeli pri korupciji

V Avstriji želela vlagati denar sumljivega izvora

Kot poroča portal DW, je ženska, ki se je predstavila kot Aljona Makarova, nečakinja ruskega oligarha, Stracheju večkrat dejala, da želi v Avstriji vložiti več milijonov evrov. Ob tem ni skrivala dejstva, da je izvor denarja sumljiv. Med drugim naj bi jo zanimal nakup 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnika Kronen Zeitung, da bi dosegla svobodnjakom naklonjeno poročanje in FPÖ-ju pomagala utrditi politično moč. Strache je vodja FPÖ-ja od smrti Jörga Haiderja leta 2008. Vse od takrat si želi, da bi se stranka znova prebila v ospredje.

Nadzor medijev po vzoru Orbana?

Strache naj bi ženski celo dejal, da želi avstrijsko medijsko krajino preoblikovati na način, kot je na Madžarskem to storil Viktor Orban. Sogovornici naj bi obljubil, da bi v primeru zmage FPÖ-ja na volitvah država prekinila pogodbe z gradbenim podjetjem Strabag in jih podpisala z njenimi podjetji.

Strache je bil pri tem jasen, da bi njeno podjetje lahko napihnilo cene v zameno za dobiček. Namignil naj bi tudi, da bi prekinili več drugih monopolnih pogodb z državo in jih podelili njenim podjetjem.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz (levo) zadeve še ni komentiral. Foto: EPA

Denar bi oprali prek humanitarne organizacije

Aljona Makarova je v pogovoru večkrat ponovila, da želi v Avstriji investirati sto milijonov evrov. Strache ji je svetoval, da bi bilo dobro denar nakazati na račun humanitarne organizacije, nato pa bi ga preusmerili na račun stranke. Imena organizacije pri tem ni navedel, je pa sogovornici zagotovil, da so podobno storili že "zelo bogati ljudje", ki so organizaciji nakazali od pol milijona do dveh milijonov evrov.

Pri tem naj bi bilo na posnetku jasno slišati Strachejevo navajanje imen nekaterih domnevnih donatorjev, kot so Gaston Glock, nemška milijarderka Heidi Horten, avstrijski nepremičninski mogul Rene Benko in podjetje, ki proizvaja igralne avtomate Novomatic. Vsa omenjena podjetja so že zanikala vpletenost v finančne malverzacije, poroča DW.

Ko sta obe časopisni hiši Stracheja seznanili z objavljenim gradivom, ta avtentičnosti posnetka ni zanikal. Dejal je le, da je bilo to "izjemno sproščeno počitnikovanje", snidenje pa "izključno zasebne narave".

Zakaj je posnetek objavljen šele zdaj

Kdo je posnel videoposnetek in zakaj je bil objavljen šele dve leti pozneje, ni znano. Svobodnjaki so že napovedali pravno ukrepanje zaradi nezakonitega snemanja. Generalni sekretar stranke Christian Hafenecker je ob tem poudaril, da je bil video objavljen tik pred evropskimi volitvami naslednji teden, in spomnil na "umazano kampanjo" pred parlamentarnimi volitvami leta 2017. "Ker je bil videoposnetek posnet na nedovoljen način, bomo zaradi tega ukrepali," so sporočili. Primer preverjajo tudi državi tožilci, ki se še odločajo, ali bodo sprožili postopek.