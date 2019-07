V Bosno in Hercegovino je letos po uradnih podatkih nezakonito vstopilo že okoli 10.000 beguncev in migrantov, številnih pa v statistikah sploh ni. Foto: Reuters

Po današnji seji sveta ministrov je Zvizdić dejal, da bo obrambna ministrica Marina Pendeš zaprosila predsedstvo za dovoljenje, da na mejo napoti inženirski bataljon, ki bi fizično zaprl lokacije, čez katere prebežniki nezakonito vstopajo v BiH.

"Lokacije so natančno določene," je med drugim na novinarski konferenci dejal Zvizdić. Dodal je, da je eden od sklepov tudi vzpostavitev skupnih patrulj obmejnih policij BiH-a in Srbije.

Po poročanju sarajevskega dnevnika Oslobođenje je Zvizdić še dejal, da BiH ne bo zbirni center za prebežnike in da jih lahko država sprejme okoli 5.000. Obravnavali jih bodo na človekoljuben način, je še zagotavil.

Številni prebežniki v BiH-u so nastanjeni v neprimernih razmerah, v taboriščih brez vodovoda ali kanalizacije. Blizu taborišča Vučjak sta nekdanje odlagališče odpadkov in minsko polje

Dodik zavrnil zaprtje meje

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pa je predsedujoči predsedstvu BiH-a Milorad Dodik predlog že zavrnil in napovedal, da BiH ne bo fizično zaprl meja s Srbijo in Črno goro. "Dobro vemo, da je vrhovni poveljnik oboroženih sil predsedstvo BiH-a in jaz kot predsedujoči predsedstvu ne bom dovolil zaprtja meja," je dejal Dodik in dodal, da bi morali rešitev glede prihoda prebežnikov v BiH rešiti v dialogu s Srbijo in Črno goro, in ne s pošiljanjem vojske na meje.