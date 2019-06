Frederiksenova je že napovedala, da bo skušala voditi manjšinsko vlado. Tovrstne vlade so po poročanju nemškega portala Deutsche Welle sicer na Danskem pogoste, vladajoče stranke pa podporo manjših za sprejetje zakonodaje iščejo glede na področje. Vodja socialdemokratov je dejala, da bo pri zakonodaji glede priseljevanja iskala podporo desnih strank, glede sociale in okoljskih tem pa bo za podporo prosila leve stranke.

"To je zgodovinska zmaga," je pred privrženci v Københavnu poudarila vodja Mette Frederiksen. Izid volitev po njenih besedah kaže, da si Danci želijo novo vlado in novo politično usmeritev. Vodji socialdemokratov se obeta, da bo po Helle Thorning-Schmidt med letoma 2011 in 2015 druga predsednica vlade na Danskem.

Na Danskem nepričakovana zmaga socialdemokratov

Mette Frederiksen. Foto: EPA

Socialdemokrati so osvojili največ podpore z dobrimi 25 odstotki glasov. Pet strank na levosredinskem bloku pod vodstvom Frideriksonove naj bi imelo 91 od 179 poslancev v danskem parlamentu.

Dosedanji premier in vodja liberalne stranke Venstre Lars Lokke Rasmussen je že podal odstop z mesta premierja. Njegova stranka je dobila dobrih 23 odstotkov glasov. Desnosredinski blok, ki je trenutno na oblasti, naj bi skupno dobil le 75 poslanskih sedežev.

Socialdemokrati volivce pridobili z zaostrovanjem stališča do priseljevanja

Izid volitev po poročanju Reutersa kaže, da so se danski volivci uprli varčevalnim ukrepom. Socialdemokrati naj bi sicer volivce pridobili predvsem z zaostritvijo svojih stališč do priseljevanja. Poleg migracij je bila osrednja tema volilne kampanje okolje. Socialdemokrati so

volivcem obljubljali okrepitev prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam ter po več letih varčevanja znova več državnega denarja za socialo in zdravstvo.