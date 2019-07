Boris Johnson je po izvolitvi pred člani stranke obljubil, da bo državi dal nove energije in 31. oktobra izvedel brexit. Foto: Reuters

V glasovanju članov konservativne stranke je nekdanji župan Londona prejel 92.153 glasov, njegov protikandidat Jeremy Hunt pa 46.656. Od 160.000 članov britanske vladajoče stranke se jih je volitev udeležilo dobrih 87 odstotkov.

Zahvalil se je Mayevi in Huntu

Zadnji protikandidat Johnsona je bil zunanji minister Jeremy Hunt. Foto: Reuters

Johnson bo na čelu vlade in stranke nasledil Thereso May, ki je junija, potem ko je parlament trikrat zavrnil njen ločitveni dogovor z Brusljem, odstopila. Prav njej in Huntu, ki ga je označil za "vir odličnih idej", se je Johnson po izvolitvi najprej zahvalil. Dodal je, da je bil "privilegij služiti v njenem kabinetu".

Obljubil je, da bo "izpeljal brexit, združil državo in premagal Jeremyja Corbyna (vodja laburistov, op. a.)". Theresa May je svojemu nasledniku čestitala in mu napovedala "polno podporo iz ozadja".

Svojo izvolitev za vodjo torijev je Johnson označil za odločilen dogodek ter napovedal, da se bo takoj lotil dela: "Kampanje je konec in delo se začenja."

Breixt z dogovorom ali brez

Pred referendumom leta 2016 je bil eden glavnih v kampanji za brexit in eden jaglasnejših nasprotnikov tedanjega premierja Davida Camerona. Ko je Mayeva prevzela oblast, ga je imenovala za zunanjega ministra. S tega položaja je odstopil pred enim letom, saj se s premierko ni strinjal glede pogajanj o brexitu. Nasledil ga je prav Hunt.

Novi britanski premier bo Boris Johnson

55-letni Johnson je v kampanji vztrajal, da bo 31. oktobra izstop izvedel z dogovorom z Evropsko unijo ali brez njega. Prizadeva si sicer za ponovna pogajanja o dogovoru, na kar pa Bruselj ne pristaja.

Novi vodja konservativcev bo predvidoma že v sredo, ko bo Mayeva kraljici Elizabeti II. tudi uradno predala odstopno izjavo, prevzel vodenje vlade.

Več ministrov napovedalo odstope

V preteklih dneh je sicer več britanskih ministrov, med njimi minister za pravosodje David Gauke in finančni minister Philip Hammond, napovedalo, da bodo v primeru Johnsonove zmage odstopili. Pred objavo izidov je odstop napovedala tudi ministrica za šolstvo Anne Milton.

Na izvolitev Johnsona se je že odzval vodja vodja laburistov Corbyn, ki je pozval k predčasnim volitvam. "Državljani te države bi morali na splošnih volitvah odločiti, kdo bo novi premier. Brexit brez dogovora pomeni ukinjanje delovnih mest, višje cene ter tveganje prodaje nacionalnega zdravstvenega sistema NHS ameriškim korporacijam," je opozoril.

Odzvala se je tudi škotska premierka Nicola Sturgeon, ki jo izvolitev Johnsona "zelo skrbi". Dejala je, da bo storila vse, da bo zagotovila upoštevanje interesov Škotske. Dodala je, da njene skrbi deli večina Škotov, ki jim ni všeč, da je ključe Downing Streeta 10 dobil nekdo s takšnimi stališči, kot so Johnsonova.