Iz šesterice kandidatov pa je izpadel še nekdanji minister za brexit Dominic Raab.

Johnson v boju za nasledstvo Therese May jasno vodi. Drugouvrščeni, zdajšnji zunanji minister Jeremy Hunt je prejel 46 glasov, kar je le tri več kot v prvem krogu. Minister za okolje Michael Gove se je "okrepil" za štiri glasove, na skupnih 41 in ostaja na tretjem mestu.

Se je pa povzpel minister za mednarodno razvojno pomoč Rory Stewart, ki je prejel 37 glasov podpore, s čimer je skoraj podvojil izid iz prvega kroga, ko ga je podprlo 19 poslancev. V tretji krog se je za las uspelo uvrstiti še notranjemu ministru Sajidu Javidu, ki je prejel 33 glasov oz. 10 več kot v prvem krogu.

33 glasov je bila sicer tudi meja za uvrstitev v naslednji krog. Danes je izpadel Raab, ki je tokrat prejel 30 glasov. V četrtkovem prvem krogu jih je dobil 27.

Hancock odstopil sam

Že v prvem krogu so se iz tekme za naslednjega predsednika konservativne stranke in tudi premierski položaj poslovili nekdanja ministrica za parlamentarna vprašanja Andrea Leadsom, nekdanji državni sekretar za priseljevanje Mark Harper in nekdanja ministrica za delo Esther McVey. Naprej se je uvrstil tudi minister za zdravje Matt Hancock, ki pa je nato sam odstopil od kandidature.

Tretji krog bo na vrsti že v sredo, glasovanja pa se bodo nadaljevala, dokler ne bosta ostala samo še dva kandidata. Nato pa bo o nasledniku Mayeve po pošti odločilo okoli 160.000 članov stranke. Novi predsednik stranke, ki bo postal tudi novi britanski premier, bo predvidoma znan v tednu, ki se začne 22. julija.