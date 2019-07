Depeše britanskega veleposlanika, ki so pricurljale na dan, so sprožile hud spor med ZDA in Veliko Britanijo. Foto: Reuters

Novinarji so poziv policije ostro kritizirali, pri kritiki pa so se jim pridružili tudi nekateri visoki britanski politiki, vključno s pretendenti za novega premierja.

Prejšnji teden je britanski časopis Mail on Sunday objavil depeše britanskega veleposlanika v Washingtonu Kima Darrocha, v katerem se Darroch ne izraža najbolj laskavo do predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Med drugim v njih Trumpovo administracijo označi za "nesposobno", predsednika pa za "zelo butastega" in "zmešanega". Razkritja so sprožila resen diplomatski spor s Trumpom in nazadnje pripeljala do Darrochovega odstopa.

Vodja britanske protiteroristične enote Neil Basu je v petek dejal, da bo policija preiskala, kdo je odgovoren, da so depeše pricurljale v javnost, a je ob tem tudi posvaril novinarje in urednike, da bi lahko bili tudi oni v prestopku, če bo na dan prišlo še več dokumentov.

"Svetoval bi vsem lastnikom, urednikom in založnikom družbenih in vodilnih medijev, naj ne objavljajo vladnih dokumentov, do katerih se dokopljejo, ali pa so jim ponujeni, temveč naj jih predajo policiji ali pa vrnejo lastniku, britanski vladi," je dejal Basu.

Tudi kandidata za premierja proti Basuju

Njegove izjave so sprožile jezo in kritike med novinarji, uredniki in politiki, ki menijo, da tovrstni pritiski ogrožajo svobodo medijev. "Da država grozi medijski svobodi, je nevarna pot," je tvitnil britanski minister za zdravje Matt Hancock.

George Osborne, urednik časopisa London Evening Standard in nekdanji finančni minister, je Basujev poziv označil za "zelo neumno in nespametno izjavo uradnika, ki očitno ne razume koncepta svobode medijev".

"Ne morem si zamisliti slabšega primera grobega pristopa policije, da poskuša zatirati vlogo medijev kot obrambe proti vplivnežem in predstavnikom oblasti," je dejal Ian Murray, izvršni direktor zveze urednikov. "Iskreno, take pristope bi pričakovali od totalitarnih režimov, v katerih se od medijev pričakuje, da ne bodo kaj več od podaljšane roke oblasti."

Da je šel Basu predaleč, menita tudi oba kandidata za britanskega premierja – tako zunanji minister Jeremy Hunt kot njegov predhodnik Boris Johnson sta dejala, da bi morali tistega, ki je depeše spravil v javnost, poiskati, da pa tarča ne smejo biti mediji, ki so to objavili.