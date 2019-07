V eni od depeš iz leta 2017 je Darroch ocenil, da ne verjame, da bo Trumpova administracija "postala bistveno bolj normalna; manj disfunkcionalna, manj nepredvidljiva, manj razdeljena, manj diplomatsko okorna in nesposobna". Foto: Reuters

"Odkar so uradni dokumenti pricurljali z veleposlaništva, je bilo veliko špekulacij glede mojega položaja in trajanju mojega mandata. Te špekulacije želim končati," je zapisal veleposlanik. Poudaril je, da zaradi razmer ne more več opravljati svojih dolžnosti, kot bi jih želel. Čeprav se mu mandat izteče konec leta, se mu tako zdi odgovorno, da omogoči imenovanje novega veleposlanika v ZDA.

Zaupne depeše je konec prejšnjega tedna objavil Mail on Sunday, v katerih je Kim Darroch administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa označil za "nesposobno, negotovo in nefunkcionalno". Ob tem je Belo hišo označil za "edinstveno disfunkcionalno in diplomatsko nesposobno" ter se spraševal, ali bo administracija pod Trumpom "sploh kdaj delovala kompetentno".

Obračun na Twitterju

Trump se je nato britanskega veleposlanika "lotil" na Twitterju, kjer je med drugim zapisal, da o njem "nima dobrega mnenja" in da se z njim ne bo več ukvarjal. Uradni London je sicer dejal, da ima veleposlanik podporo premierke Therese May in da so veleposlaniki plačani, da povedo svoje mnenje.

"Trumpovi komentarji nespoštljivi"

Britanski zunanji minister Jeremy Hunt, ki je Trumpove komentarje označil za "nespoštljive in krivične", je izrazil obžalovanje ob Darrochovem odstopu. Še v torek dejal, da ga bo ohranil na položaju, če bo izvoljen za vodjo konservativcev in bo postal premier. Njegov glavni tekmec za položaj Boris Johnson ga sicer med torkovim soočenjem s Huntom ni podprl. Zato je bil danes deležen kritik opozicijskih laburistov in nekaterih konservativcev.

Darrocha so zaradi škandala umaknili s seznama gostov ponedeljkove večerje, ki se je je udeležil Trump. Predsednik ZDA pa se ni udeležil torkovega pogovora svoje svetovalke in hčerke Ivanke Trump z britanskim ministrom za trgovino Liamom Foxom, ki je bil na obisku v Washingtonu. Darroch sicer sodi med najizkušenejše britanske diplomate, mandat v Washingtonu pa je začel leta 2016, preden je bil Trump izvoljen za ameriškega predsednika.