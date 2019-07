Sir Kim Darroch (desno) je britanski veleposlanik v Londonu od januarja 2016. Foto: EPA

Belo hišo je označil za "edinstveno disfunkcionalno in diplomatsko nesposobno" ter izredno razdeljeno pod Trumpom. Sočasno je London še posvaril, da ameriškega predsednika "ne gre kar tako odpisati", navaja BBC.

Britansko zunanje ministrstvo je zapisalo, da je razkritje depeš škodljivo, vendar njihove verodostojnosti ni zanikalo. "Stališča veleposlanikov niso nujno stališča ministrov ali celo vlade. Vendar jim plačujemo za to, da so iskreni, tako kot bo ameriški veleposlanik tukaj poslal svoja opažanja politike in osebnosti v Westminstru," so sporočili z ministrstva.

Bela hiša se na depeše še ni odzvala, vendar bi lahko diplomatska zagata pod vprašaj postavila "poseben odnos" med Združenim kraljestvom in ZDA, kot ga je označil Trump po obisku v Londonu. Združeno kraljestvo in ZDA nameravata po brexitu skleniti tudi nov trgovinski sporazum, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Politika do Irana "neskladna in kaotična"

Mail on Sunday se je dokopal do depeš med letom 2017 pa vse do danes. V najnovejših sporočilih je britanski veleposlanik v Washingtonu zapisal, da je ameriška politika do Irana "neskladna in kaotična". Pod vprašaj je postavil Trumpovo trditev, da se je proti raketnemu napadu na Iran prejšnji mesec odločil zaradi žrtev, ki bi jih napad lahko povzročil. Bolj verjetno se mu zdi, da ameriški predsednik ni želel prelomiti obljube iz kampanje, da ZDA ne bo vpletel v zunanje konflikte.

Darroch sicer sodi med najbolj izkušene britanske diplomate, mandat v Washingtonu pa je začel leta 2016, preden je bil Trump izvoljen za ameriškega predsednika. V eni izmed prvih sporočil Londonu, 150 dni po Trumpovi inavguraciji, je zapisal, da so medijska poročila o "zahrbtnem boju in kaosu" v Beli hiši "večinoma resnična".