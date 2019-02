Sedmerica poslancev, ki je zapustila laburiste. Foto: Reuters

Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker in Ann Coffey bodo tudi po izstopu ostali v parlamentu kot neodvisna skupina.

"Zjutraj smo vsi izstopili iz laburistične stranke. To je bila zelo težka in boleča, a potrebna odločitev," je pojasnila judovska poslanka Bergerjeva in dodala, da zaradi sramu ne more ostati v njej. Stranko je obtožila, da je postala "institucionalno protijudovska".

Pred tednom dni je prišlo na dan, da je stranka laburistov v zadnjih desetih mesecih prejela 673 obtožb antisemitizma, vendar izključila le 12 članov, poroča Telegraph.

Luciana Berger je opozorila na antisemitizem znotraj stranke. Foto: Reuters

"Laburistična stranka, ki sem se ji pridružil pred 30 leti, je bila ponosno proti rasizmu. Danes ni več tako," je dejal nekdanji poslanec in podpredsednik stranke Michael Dugher, ki je konec tedna prav tako izstopil iz stranke.

Poziv poslancem k pridružitvi

Umunna je za BBC pojasnil, da gre pri izstopu sedmerice za prvi korak, ter ostale poslance laburistov in drugih strank pozval, naj se jim pridružijo pri gradnji nove politike. "Uveljavljene stranke ne morejo prinesti spremembe, saj so postale del problema," je dejal.

"Predstavljamo različne dele države, prihajamo iz različnih okolij, rodili smo se v različnih generacijah, a vsi delimo iste vrednote," je poudarila Bergerjeva in dodala, da ne bodo ustanovili nove politične stranke, temveč bodo v parlamentu kot neodvisna skupina poslancev.

Nekdanji poslanci so zavrnili primerjave z letom 1981, ko so štirje poslanci laburistov po izstopu ustanovili social-demokratsko stranko (SDP) in se pozneje združili z liberalci.

Corbyn razočaran

Corbyn je v odzivu izrazil razočaranje, ker omenjeni poslanci ne morejo več delovati za politiko, ki je na volitvah leta 2017 "navdihnila milijone".