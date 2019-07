Turška vojaška fregata Fatih (v ozadju) zraven vrtalne ladje Yavuz (v ospredju), še v turškem pristanišču Kocaeli. Foto: Reuters

Ciper je v zadnjih letih na območju okoli južnega dela otoka odkril naravni plin, vendar ga do zdaj še niso začeli črpati. Turčija oporeka ciprski pravici do iskanja plina in je na območje severnega dela otoka poslala dve svoji ladji.

Turški minister za energijo Fatih Donmez je po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu v soboto napovedal, da bo ladja Yavuz v roku enega tedna začela vrtati.

"Turška oznanitev namere, da nezakonito začne novo vrtalno operacijo severovzhodno od Cipra, je močno skrb vzbujajoča," so zapisali zunanjepolitični predstavniki Evropske unije.

EU je že prejšnji mesec na poziv Grčije in Cipra pozval Turčijo, naj preneha z vrtanjem v vodah okoli Cipra, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z ukrepi.

Ciprski predsednik Anastasiades je prisotnost turške ladje označil za najresnejšo kršitev suverenosti Republike Ciper. "Načrtovano drugo vrtanje je stopnjevanje ponavljajočih se turških kršitev ciprskih suverenih pravic, določenih z mednarodno pomorsko zakonodajo Združenih narodov," je še zapisal v izjavi.

Druga turška ladja Yavuz se je zasidrala v mednarodnih vodah blizu polotoka Karpas na skrajnem severovzhodu Cipra. Na začetku maja se je 37 navtičnih milj od zahodne obale Cipra zasidrala turška ladja Fatih.

Kdo ima pravico do plina?

Tudi prestolnica Nikozija je razdeljena z mejo. Foto: Reuters

Nikozija trdi, da je ladja Fatih zasidrana v ciprskem "izključnem gospodarskem območju" (EEZ), v katerem imajo državo v skladu z zakonodajo Združenih narodov pravico do vseh naravnih virov.

Turčija medtem upravlja nekatera območja, na katerih Ciper izvaja raziskave. Ankara trdi, da so ta območja po pomorskem pravu v turškem "epikontinentalnem pasu" ali pa na območjih, kjer imajo turški Ciprčani enake pravice kot grški Ciprčani.

Nikozija turške trditve zavrača in jih označuje za neskladne z mednarodnim pravom, obenem pa Turčijo obtožuje, da ne bo sprejela nobenega mednarodnega mehanizma za reševanje sporov, v katerem bi lahko svoje trditve preizkusili.

Ciper je razdeljen od leta 1974. Takrat so turške sile zaradi vojaškega udara ciprskih Grkov, ki ga je podpirala vojaška hunta v Atenah, vdrle na severni del otoka. Na severni tretjini ozemlja so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa jo priznava samo Turčija.