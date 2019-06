Kosovski predsednik Hashim Thaci, (levo), nekdanja ameriška državna sekretarka Madeleine Albrigt (na sredini) in nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. Foto: Reuters

"Dobrodošli doma," je Clintonu zaželel kosovski predsednik Hashim Thaci, ki je visokega gosta v torek odlikoval z redom svobode za njegov prispevek pri "osvoboditvi Kosova".

Po treh mesecih Natovega bombardiranja je takratni srbski predsednik Slobodan Milošević 10. junija 1999 ukazal umik srbskih sil s Kosova. Dva dni pozneje so tja vstopile Natove sile. Beograd je s tem izgubil nadzor nad svojo avtonomno pokrajino. V dobro leto dolgem spopadu je bilo ubitih 13.000 ljudi.

Billu Clintonu so na Kosovu že postavili spomenik in po njem poimenovali ulico. Predsednik Thaci pa ga je odlikoval z redom svobode. Foto: Reuters

"Rad imam to državo in ostalo mi bo v veliko čast, da sem vam stal ob strani v boju proti etničnemu čiščenju in za svobodo," je dejal Clinton pred zbrano množico v središču Prištine, kjer so mu že postavili spomenik in po njem poimenovali ulico.

Rusija in Kitajska ne priznavata samostojnosti Kosova

Samostojnosti Kosova, ki jo je Priština razglasila leta 2008, ne priznava Beograd. Medtem ko Kosovo uživa podporo ZDA in večine zahodnih držav, Rusija in Kitajska ne priznavata njegove samostojnosti, zaradi česar se ne more včlaniti v Združene narode.

"Srbi na Kosovu trpeči narod"

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek posredovanje pred 20 leti označil za "napad 19 najmočnejših držav na majhno državo, zavezano svobodi". "Povzročili so veliko škodo, po kateri še vedno okrevamo," je dejal.

Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić pa je danes izjavil, da so Srbi na Kosovu "trpeči narod" in da 20 let po koncu Natove agresije še vedno niso bili kaznovani odgovorni za zločine nad Srbi in vsemi, ki se niso strinjali s terorjem Osvobodilne vojske Kosova, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.