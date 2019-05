Kosovo bo ustanovilo tudi ministrstvo za obrambo, prihodnjo vojsko pa bo sestavljajo 5.000 vojakov in 3.000 rezervistov. Foto: Reuters

Na četrtkovem glasovanju je resolucijo podprlo vseh 79 prisotnih poslancev, poslancev srbske narodnosti na seji ni bilo. Po besedah poslanca vladne stranke Nisma Bilala Sharifija so resolucijo sprejeli ob 20. obletnici "zločinov na Kosovu", ko je bilo "pregnanih milijon Albancev in ubitih 12.000 civilistov vseh narodnosti, predvsem Albancev".

"Srbske sile so leta 1999 izvršile več kot 100 pobojev na Kosovu, medtem ko so na nekaterih krajih sežgale žive ljudi," je povedal. Dodal je, da je bilo med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999 več kot 20.000 ljudi žrtev spolnega nasilja.

Đurić: To je propagandni pamflet

Vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić je v odzivu poudaril, da gre za "propagandni pamflet, ki popolnoma spregleda resnico o tem, kdo je sprožil kampanjo terorja in zločinov nad civilisti na Kosovu in Metohiji". Po njegovih besedah "skušajo s tem pravi zločinci skriti lastno sramoto in odgovornost za storjene zločine".

Državotvorni projekt kosovskih Albancev je "dejansko zasnovan na ideji etničnih čistk in iztrebljanja vseh tistih, ki se znajdejo na poti uresničevanja sanj o veliki Albaniji, a ta sen bodo kmalu, prepričan sem, sanjali v zaporniških celicah", je poudaril Đurić.

Oster odziv Vučića

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za RTS dejal, da želijo kosovske oblasti aretirati 26 policistov in še 15 oseb zaradi suma korupcije. "To želijo storiti zato, da bo ostala kosovska Mitrovica brez varovanja in lahko proti našemu narodu zagrešijo grozne stvari." Po njegovih besedah bi sledil scenarij, "po katerem bi zavladali na prostoru, na katerem živijo Srbi. Rekli bi: 'Pripeljali smo vas pred sklepno dejanje, kot Hrvati v Nevihti.'". Srbija je po poročanju portala b92 o tem že obvestila mednarodne institucije.