Foto: Reuters

Ana Brnabić je v prvem odzivu dejala, da je prepričana, da jo bodo na Kosovo, če bo tja želela, tudi spustili. Čudi pa jo, da se je v izjavah prepoznal tudi kosovski zunanji minister Behgjet Pacolli, ki da sicer ni prišel iz gozda.

Izjave, predvsem tista o ljudeh, ki so dobesedno prišli iz gozda, s čimer je premierka merila na to, da so vladajoči politiki na Kosovu igrali pomembne vloge v nekdanji Osvobodilni vojski Kosova, so naletele na ogorčenje na Kosovu in v delu srbske javnosti, pa tudi na posmeh na družbenih omrežjih.

A tako kot so bili številni vladajoči politiki na Kosovu del OVK-ja, so bili tudi številni srbski vladajoči politiki, vključno s predsednikom, nekoč del Miloševičevega režima.

Srbska premierka razglašena za nezaželeno na Kosovu

Thaçi : Ne bomo ustanovili Zveze srbskih občin

Kosovski predsednik Hashim Thaçi, ki v izjavah Brnabičeve vidi dokaz "patološkega sovraštva do državljanov Kosova", sporoča, da ne bodo ustanovili Zveze srbskih občin, čeprav jo predvideva bruseljski sporazum, saj da bi to pomenilo oblikovanje nekakšne Republike srbske na Kosovu.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da je šokiran predvsem zato, ker Evropska unija za zdaj ni reagirala. Sprašuje se, ali imajo takšni sporazumi sploh kakšno moč.

V Prištini so sicer za persono non grato zaradi delovanja proti ustavnemu redu Kosova, proti miru in stabilnosti razglasili tudi ruskega sodelavca Unmika, ki so ga med torkovo akcijo aretirali na barikadah, zdaj pa je v bolnišnici v Beogradu.