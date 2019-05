Sodnica Suzana Mugosa je pojasnila, da je bila naloga obsojencev, da razglasijo zmago opozicijske Demokratične fronte (DF), v kateri so združene proruske, prosrbske in srbske nacionalistične stranke, na volitvah in tako preprečijo vstop države v Nato. Na volitvah je sicer prepričljivo zmagala Demokratska stranka socialistov zdajšnjega predsednika države Mila Đukanovića, ki je na oblasti od leta 1991.

Poostreni varnostni ukrepi pred sodiščem v Podgorici. Tamkajšnji mediji so sojenje razglasili za sojenje stoletja. Začelo se je septembra 2017 in je trajalo leto in pol. V okviru sojenja je potekalo 170 obravnav, ki so jih prvič v zgodovini Črne gore neposredno prenašali na državni televiziji. Foto: EPA

Najvišji kazni za dva Rusa, domnevno agenta GRU-ja

Sodišče je poleg Mandića in Kneževića v odsotnosti obsodilo še 12 ljudi, enega Črnogorca, devet Srbov in tudi dva ruska državljana, Eduarda Šišmakova in Vladimirja Popova, ki naj bi bila pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Rusa sta dobila tudi najvišji kazni – 12 in 15 let zapora, Moskva pa ju ne želi izročiti Črni gori. Srba Predrag Bogičević in Nemanja Ristić sta dobila po sedem let zapora, poroča BBC.

Moskva zanikala vpletenost

Tožilec je pojasnil, da so imeli zarotniki podporo Kremlja za uboj takrat črnogorskega premierja Mila Đukanovića, s čimer so želeli ustaviti pristop Črne gore k zvezi Nato. A Moskva vseskozi zanika kakršno koli vpletenost v načrtovanje poskusa udara. Črna gora je postala članica Nata leta 2017, Rusija pa je ocenila, da bo to destabiliziralo regijo.

Mandića in Kneževića ni bilo na izrek kazni

Pred izrekom kazni sta voditelja Demokratične fronte Mandić in Knežević napovedala, da se bosta v primeru obsodbe na vse načine uprla, da bi ju odpeljali v zapor. DF je opozoril, da se bo zgodila destabilizacija države. Od začetka sojenja so sicer trdili, da gre za politični proces in lov na čarovnice, katerega cilj je uničenje opozicije, saj je bila koalicija DF glavni tekmec vladajoče stranke na volitvah. Sodba še ni pravnomočna, oba voditelja DF-ja pa se izreka kazni na sodišču nista udeležila, čeprav bi se ga po zakonu morala.