Javnomnenjske ankete kažejo prednost konservativcev. Foto: Reuters

Javnomnenjske raziskave pred volitvami napovedujejo konservativcem pod vodstvom Johnsona veliko prednost pred laburisti. Corbyn je zaradi tega na zadnjem soočenju poskušal povečati pritisk na premirja, kar pa naj mu ne bi v celoti uspelo.

Javnomnenjska raziskava po koncu soočenja je pokazala, da so gledalci in gledalke razdeljeni glede tega, kdo je iz soočenja izšel kot zmagovalec. 52 odstotkov jih je menilo, da je to Johnson, 48 odstotkov pa, da Corbyn, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Corbyn je Johnsonu na soočenju med drugim očital, da mu manjka odkritosti glede njegovih načrtov za izstop Združenega kraljestva iz EU-ja. Posvaril je pred dolgotrajnimi pogajanji z ZDA in EU-jem o morebitnem prostotrgovinskem sporazumu.

Po njegovih besedah pa bi laburisti končno rešili vprašanje brexita. Izpogajali naj bi namreč nov dogovor o izstopu z EU-jem, nato pa bi o tem, ali naj ga sprejmejo, ali pa naj država vendarle ostane v EU-ju, volivci in volivke odločili na novem referendumu čez pol leta, poroča BBC.

Johnson je odgovoril, da že imajo "čudovit dogovor" in bo Združeno kraljestvo iz Unije izstopilo 31. januarja prihodnje leto, za to pa potrebujejo večino v parlamentu. Po njegovih besedah laburisti niso zavzeli jasnega stališča glede brexita.

Pomemben del kampanje zdravstvo

Pomemben del predvolilne kampanje je poleg brexita tudi javni zdravstveni sistem. Na vprašanje študentke v občinstvu, kako bi se vsak od njiju soočil s pomanjkanjem medicinskih sester, je vodja konservativcev dejal, da bi njegova vlada "spodbujala prihod tujih medicinskih sester".

Corbyn je medtem dejal, da je zdravstveni sistem na "točki preloma", laburistična vlada pa bi vanj vložila 40 milijard funtov. Vodja laburistov je ponovil, da bi Johnsonova vlada dopustila, da je zdravstveni sistem del trgovinskih pogajanj z ZDA, kar je Johnson zanikal.

Na vprašanje voditelja "socializem ali kapitalizem" je Corbyn poudaril, da je "socializem, uveljavljen na demokratični način" v preteklosti že izboljšal standard najrevnejših v državi, ter da bo njegova stranka, če bo zmagala na volitvah, to ponovno storila.

Johnson je na drugi strani dejal, da je dinamično tržno gospodarstvo edini način, da lahko plačajo za "izjemne javne storitve".

Škotska premierka Nicola Sturgeon, njen škotski SNP naj bi postal tretja najmočnejša stranka v britanskem parlamentu, je po soočenju tako Johnsona kot Corbyna ocenila kot poraženca. "Dva moža brez navdiha, oba neprimerna, da postaneta premier," je dejala.

Pred soočenjem sta se oglasila tudi nekdanja britanska premierja, John Major iz vrst konservativcev ter laburist Tony Blair, ter pozvala volivce, naj glasujejo za kandidate, ki zavračajo Johnsonov dogovor z Brusljem o brexitu.