Foto: Reuters

S tem bo lahko kot premier "verodostojno" uresničil odločitev volivcev, je povedal za BBC.

"Če bom takrat premier, bom ostal neopredeljen, zato da bom lahko verodostojno uresničil izid (referenduma) in znova povezal občine in državo, namesto da nadaljujemo neskončno razpravo o EU-ju in brexitu," je dejal.

Corbyn je že na predstavitvi volilnega programa stranke pred volitvami 12. decembra v četrtek v Birminghamu dejal, da bo njegova stranka ob morebitni zmagi pripravila nov referendum o britanskem izstopu iz EU-ja. Volivci bodo lahko izbirali med dogovorom in obstankom v Uniji.

V BBC-jevi oddaji, v kateri so na vprašanja občinstva odgovarjali voditelji britanskih političnih strank, so v petek ob Corbynu nastopili še sedanji premier in vodja konservativcev Boris Johnson ter voditeljici škotskih nacionalistov (SNP) Nicola Sturgeon in liberalnih demokratov Jo Swinson.

Johnson je na vprašanje iz občinstva, ali mu je mogoče zaupati, odgovoril, da je "vprašanje zaupanja v politiki ključno za te volitve". Corbyna pa je vprašal, kako je lahko "brezbrižen" do tako pomembnega vprašanja, kot je brexit.

Vodja SNP-ja je dejala, da bi njena stranka, če na decembrskih volitvah nobena izmed strank ne dobi absolutne večine v parlamentu, razmislila o podpori laburistom. Swinsonova je bila medtem deležna kritičnih vprašanj zaradi njenih stališč do varčevalne politike.