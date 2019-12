Sanna Marin je ponosna na to, da ji je kljub težkemu otroštvu in prebijanju iz dneva v dan uspel politični preboj. Foto: Reuters

70-letni minister Mart Helme, vodja populistične skrajno desne stranke Ekre, je v strankarski radijski oddaji v nedeljo izjavil: "Vidimo, kako je neka prodajalka postala predsednica vlade, preostale ulične aktivistke in neizobraženke pa so postale del vladnega kabineta." Helme se je obregnil ob 34-letno novo premierko Sanno Marin in dejstvo, da so štiri izmed petih voditeljic koalicijskih strank ženske, mlajše od 35 let.

Helme se sprva zaradi žalitve ni želel opravičiti političarki iz sosednje države, zato je testonska predsednica države Kersti Kaljulaid prosila finskega kolego Saulija Niinistöja, naj preda njeno opravičilo Marinovi in preostalim političarkam, piše Guardian. Kaljulaidova je dejala, da je "osramočena" zaradi Helmejevih besed.

Sanna Marin ne skriva, da je odraščala v zelo skromnih razmerah, pred vpisom na univerzi je delala kot blagajničarka. "Izjemno sem ponosna na Finsko, ki nudi priložnost revnemu otroku, da se izobražuje in doseže svoje cilje, ki si jih je postavil v življenju. Zamislite si, blagajničarka lahko postane premierka," se je na Helmejeve besede odzvala na Twitterju.

Nato se je oglasil tudi Helme in zatrdil, da so njegove besede napačno razumeli, ter se Marinovi opravičil. "V resnici sem želel le reči, da je mogoče, da se nekdo iz družbenega dna zavihti v politični vrh," je dejal.

Populistična stranka Ekre, ki jo vodi Mart Helme, je na zadnjih estonskih volitvah dobila 17,8 odstotka glasov. Foto: Reuters

Helme, nekdanji estonski veleposlanik v Rusiji, je sicer znan po neprimernih in žaljivih izjavah, s katerimi pogosto spravlja v zadrego premierja Jürija Ratasa in njegovo Sredinsko stranko, s katero je stranka Ekre v koaliciji. Estonska opozicijska voditeljica Kaja Kallas je napovedala, da bo v parlament vložila nezaupnico proti Helmejul. Vsi dozdajšnji poskusi, da bi Helmeja odstranili iz vlade, so spodleteli. "Naš notranji minister je užalil finsko vlado in osebno napadel novo finsko premierko," je dejal Kallasova.

Štiri izmed petih koalicijskih voditeljic mlajše od 35 let

Sanna Marin je najmlajša premierka na svetu. Finsko vlado je prevzela v sredini meseca, potem ko je odstopil dozdajšnji premier Antti Rinne, saj ni več užival zaupanja koalicije. Očitali so mu slab odziv na poštno stavko. Marinova je odraščala z mamo samohranilko in bila prva v družini, ki je obiskovala univerzo. Pri 27. letih je postala predsednica mestnega sveta v rodnem Tampereju, leta 2015 je postala poslanka, junija letos pa ministrica za promet. Po odstopu Rinneja so jo izvolili za novo predsednico socialdemokratske stranke, ki je največja v vladni koaliciji, ki jo sestavlja pet strank, zato je prevzela tudi premierski položaj. "Nikoli ne razmišljam o svoji starosti ali spolu, temveč razmišljam o vzrokih, da sem se podala v politiko, in stvareh, zaradi katerih smo zmagali na volitvah," je dejala ob prevzemu položaja.

Finsko koalicijsko vlado, ki vodi državo v času predsedovanja Evropske unije, sestavlja pet strank, ki jih vse vodijo ženske: levo zavezništvo vodi 32-letna Li Anderson, zeleno ligo 34-letna Maria Ohisalo, sredinsko stranko 32-letna Katri Kulmuni, ki je v prenovljeni vladi tudi finančna ministrica, na čelu švedske ljudske stranke pa je 55-letna Anna-Maja Henriksson.