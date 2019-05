Tožilstvo trdi, da je obtoženi posegal v opremo svojih sodelavcev, da bi ustvaril izredne razmere, v katerih bi lahko posredoval in dokazal svoj domnevni talent. Foto: Reuters

V primeru obsodbe mu grozi dosmrtna kazen, trenutno pa je na pogojnem izpustu.

Pechier je bil v četrtek priveden pred preiskovalnega sodnika, ki ga je zaslišal o dodatnih 66 sumljivih srčnih zastojih med operacijami bolnikov, ki so bile označene z nizkim tveganjem. Sodnik se je odločil nadalje preiskovati 17 primerov, od tega sedem smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah javnega tožilca Etienna Manteauxa je Pechier med zaslišanjem potrdil, da so se v kliniki Saint-Vincent dogajala kazniva dejanja, zanikal pa je, da bi bil odgovoren za te zastrupitve.

V dveh letih je policija razširila svojo preiskavo na dodatna poročila o neželenih dogodkih, kar v medicinskem žargonu pomeni nepričakovane zaplete ali smrt bolnika, ki je zdrav.

Manteaux je dejal, da je bil skupni imenovalec v novih primerih, ki so se zgodili v času, ko je bil v odprtem sporu z drugimi anesteziologi, prav Pechier. Dodal je, da je bil Pechier, ko so se primeri zgodili, v bližini in je hitro diagnosticiral problem ter ukrepe, tudi če nič ni kazalo na sum prevelikega odmerka kalija ali lokalne anestezije.

Ustvarjal naj bi težave, da bo dokazal svoj talent

Tožilstvo trdi, da je posegal v opremo svojih sodelavcev, da bi ustvaril izredne razmere, v katerih bi lahko posredoval in dokazal svoj domnevni talent.

Prav tako naj bi se neljubi dogodki na kliniki nehali dogajati, potem ko je anesteziolog marca 2017 tam nehal delati, poroča francoska televizija France TV info.

Pechier, ki je krivdo tudi prej zanikal, je bil sedmih zastrupitev bolnikov obtožen maja 2017. Med čakanjem na sojenje so ga pod sodnim nadzorstvom izpustili na prostost in mu prepovedali opravljati poklic anesteziologa. Delal je na dveh zasebnih klinikah v francoskem mestu Besancon.

Med letoma 2008 in 2017 je sedem bolnikov, starih od 37 do 53 let, na kliniki Saint-Vincent doživelo srčni zastoj. Dva od njih sta umrla, druge pa so rešili. Preiskovalci so pozneje v krvi bolnikov našli smrtne odmerke kalija, poroča francoska izdaja portala The Local.