Francija: Spopadi policije in rumenih jopičev, ki jih je vse manj

Protesti so močno razburkali politično dogajanje v Franciji

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Število rumenih jopičev močno usiha. Fotografija je z enega od prejšnjih protestov. Foto: Reuters

V Parizu in Amiensu na severu Francije so izbruhnili spopadi med protiizgredno policijo in pripadniki gibanja rumenih jopičev, ki že 28. konec tedna vztrajajo na ulicah. Zdi pa se, da gibanje izgublja zagon.