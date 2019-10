Če bo zakonodaja dokončno sprejeta, bo na rojstnem listu otroka istospolnega para namesto "mati in oče" pisalo, da ima otrok "mater in mater". Na fotografiji sta sicer Chiara Foglietta in Micaela Ghisleni, ki sta kot prvi istospolni par v Torinu prijavili rojstvo otroka, spočetega z umetno oploditvijo na Danskem. Foto: EPA

Za je glasovalo 359 poslancev, 114 jih je bilo proti, 72 poslancev se je glasovanja vzdržalo. "Ta ukrep, ki spoštuje naša etnična načela, priznava družino v vsej njeni raznolikosti," je v odzivu po glasovanju sporočilo francosko ministrstvo za zdravje, pravosodje in raziskave.

O zakonu mora glasovati še francoski senat, kar naj bi se zgodilo januarja prihodnje leto. Zakonodaja velja za prvo večjo družbeno reformo zdajšnjega francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Zaradi zakona so v Franciji že potekali protesti. Na začetku meseca se je v Parizu zbralo približno 750.000 nasprotnikov zakona. Novi protesti so napovedani tudi za 30. november in 1. december ter 19. januar.

Država bo krila stroške ženskam, mlajšim od 43 let

V skladu s predlaganim zakonom, na katerega je bilo v postopku sprejemanja vloženih kar 2.500 dopolnil, bo zdravstveni sistem države pokrival stroške postopka za vse ženske, mlajše od 43 let. Na rojstnem listu otroka istospolnega para bo namesto "mati in oče" pisalo, da ima otrok "mater in mater". Otrokom, spočetim z darovano spolno celico, bodo omogočili, da ugotovijo identiteto darovalca, ko dopolnijo 18 let.

Združeno kraljestvo, Španija, Portugalska, Nizozemska, Irska in Belgija, pa tudi skandinavske države, že priznavajo pravico do umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo vsem ženskam.

Podpora sledilnim obročem za gležnje

Francoska narodna skupščina je z večino glasov tudi potrdila uporabo obročev za gležnje, opremljenih z GPS-sledilnikom, ki bodo zagotavljali, da se nasilni možje ali partnerji ne bodo približevali svojim zdajšnjim ali nekdanjim partnericam, ki so prijavile družinsko nasilje. Poslanci so to sprejeli po hitrem postopku, s čimer naj bi omogočili, da bo sistem zaživel na začetku prihodnjega leta. Tudi ta predlog potrebuje še zeleno luč v senatu.

Tovrstne obroče že uporabljajo v nekaterih drugih evropskih državah in zveznih državah ZDA, kjer so prispevale k bistvenemu upadu smrtnih žrtev družinskega nasilja. Lani je v Franciji zaradi nasilja (nekdanjih) partnerjev umrlo 121 žensk, letos naj bi bilo to število še večje.