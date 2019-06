Fotografija Vincenta in njegove mame iz leta 2013. 42-letnik je več kot 11 let v vegetativnem stanju, lahko sam diha in občasno premika oči. Foto: EPA

Usoda 42-letnega Vincenta Lamberta, ki se je leta 2008 hudo poškodoval v prometni nesreči, je razdelila njegovo družino, pa tudi celotno Francijo.

Kasacijsko sodišče je s petkovo odločitvijo spremenilo sodbo nižjega sodišča, ki je 20. maja razsodilo, da morajo oblasti sprejeti vse ukrepe, da 42-letnik ostane živ, potem ko so ga zdravniki že odklopili z naprav za ohranjanje pri življenju. Njegovi starši in del družine, med njimi dva otroka, so namreč odklopu z naprav nasprotovali, njegova žena in drugi del družine, med njimi šest Vincentovih sorojencev in nečak, pa so se zavzemali za odklop. Lambertovi starši so se obrnili na francoska sodišča in Evropsko sodišče za človekove pravice, da bi preprečili prekinitev intravenoznega hranjenja, vendar so vse tožbe izgubili.

"Ta sodba pomeni umik zadnje pravne ovire za končanje njegovega zdravljenja," je odločitev kasacijskega sodišča, ki je dokončna, pospremil Patrice Spinosi, odvetnik Lambertove žene Rachel. Zdravniki v bolnišnici v Reimsu na severovzhodu države ga bodo nehali hraniti in hidrirati, s čimer 42-letnika, ki je minimalno pri zavesti, lahko diha brez respiratorja in občasno premika oči, ohranjajo živega od leta 2008.

Evtanazija je v Franciji nezakonita, toda zakon iz leta 2016 omogoča zdravnikom, da lahko dajo na smrt bolne v neprekinjeno globoko oz. paliativno sedacijo, dokler ne umrejo. Omenjeni zakon pravno razlikuje med evtanazijo in paliativno sedacijo, s čimer je Francija postala prva država s tovrstnim razlikovanjem.

V določenih oblikah je evtanazija dovoljena na Nizozemskem, v Belgiji, Kolumbiji, Luksemburgu in Kanadi, medtem ko je samomor z asistenco, pri katerem zdravnik pomaga pacientu pri končanju njegovega življenja, dovoljena v posameznih zveznih državah v ZDA.