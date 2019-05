Primer je popolnoma razdelil francosko javnost in politiko. Medtem, ko del podira pravico do ukinitve umetnega vzdrževanja pri življenju bolnikov v globokem vegetativnem stanju, pa drugi del, podobo kot globoko verna katoliška starša, temu ostro nasprotuje. Foto: Reuters

Primer je v zadnjih letih sprožil vroče razprave med zagovorniki in nasprotniki pravice do smrti, razdelil pa je tudi družino 42-letnega Lamberta, ki je bil od leta 2008, ko se je hudo poškodoval v prometni nesreči, popolnoma hrom in v globokem vegetativnem stanju. Lambertova soproga in nečak sta leta 2013 podprla odločitev njegovih zdravnikov, da ga odklopijo z aparatov, medtem ko so njegovi starši in drugi sorodniki temu nasprotovali.

Že konec minulega tedna so se pred bolnišnico, v kateri so skrbeli za Lamberta, zbrali protestniki, ki tako kot njegovi starši in del sorodstva nasprotujejo ukinitvi podpornega zdravljenja. Ker pa so vse sodne instance dale prav njegovi ženi in drugemu delu sorodnikov, ki so se vsa leta zavzemali za pravico, da lahko Lambert dostojno umre, je pacientov zdravnik zdaj pisno sporočil, da so v bolnišnici Sebastopol v Reimsu začeli z ustavljanjem umetnega hranjenja in hidracije bolnika, je za TV Slovenija poročal Igor Jurič.

Francija: Vroče razprave med zagovorniki in nasprotniki pravice do smrti

Lambertovi starši so se obrnili na francoska sodišča in Evropsko sodišče za človekove pravice, da bi preprečili prekinitev intravenoznega hranjenja, vendar so vse tožbe izgubili. Starši so se tik pred odklopom znova obrnili na sodišče v Strasbourgu z zahtevo po prekinitvi postopka, vendar je sodišče kljub "novim dejstvom" njihovo zahtevo zavrnilo.

V Franciji zakon sicer ne dopušča evtanazije, je pa zakonsko dopustna pasivna evtanazija. To pomeni, da se lahko neozdravljivo bolnim ali poškodovanim pacientom odklopi aparature, ki umetno ohranjajo njihove življenjske funkcije.

Odbor Združenih narodov za pravice invalidnih oseb je ta mesec pozval francoske oblasti, naj preložijo odločitev o odklopu Lamberta z aparatov, dokler ne preučijo primera. Francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn je v začetku maja sporočila, da Francije zahteva odbora ne zavezuje in da so Lambertovi starši izgubili vse pravne spore na francoskih in evropskem sodišču. Predstavnik omenjenega odbora ZN-a Markus Scherer je dejal, da v odboru menijo, da bi bila zavrnitev zahteve kršitev mednarodnega protokola, katerega podpisnica je Francija.