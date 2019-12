Napad se je zgodil pred stavbo ruskih obveščevalcev. Foto: Reuters

FSB je po napadu sporočil, da napad obravnavajo kot teroristično dejanje. Zanikali so poročanja o več napadalcih in zatrdili, da je napadalec deloval sam, nevtralizirali pa so ga, še preden bi vstopil v sedež obveščevalne službe.

Ruski preiskovalci so odprli kriminalistično preiskavo umora in poskusa umora ruskih obveščevalcev.

Viri blizu FSB-ja so za Reuters povedali, da bi napad lahko bil povezan z vsakoletno novinarsko konferenco ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Ruski mediji so navajali različne informacije o poteku dogodkov. Po neuradnih informacijah naj bi bili napadalci trije, dva naj bi ubili policisti, tretji pa naj bi se ustrelil sam, poroča BBC. Ruski mediji so sprva poročali o treh smrtnih žrtvah.

Ruska policija je sporočila, da so zavarovali območje in civilistom naročili, naj se umaknejo z območja.

Sedež ruske obveščevalne službe je le okoli deset minut hoje oddaljen od vladne palače v Kremlju.