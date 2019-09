Vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio. Foto: Reuters

Za novo vlado pod vodstvom nestrankarskega Giuseppeja Conteja je glasovalo okoli 79 odstotkov članov.

Gibanje petih zvezd, ki so ga pred desetletjem oblikovali prav nasprotniki PD-ja, je v oblikovanje vlade z nekdanjimi nasprotniki privolilo, saj se je želelo izogniti predčasnim volitvam, ki bi bile sicer zaradi razpada dozdajšnje koalicije z desničarko Ligo prejšnji mesec neizogibne.

Dogovor s PD-jem je Gibanje dalo v odločanje svojemu članstvu. Svoj glas je prek spletne platforme oddalo skoraj 80.000 članov stranke. Novo koalicijsko sodelovanje je podprlo 79,3 odstotka članov, 20,7 pa jih je bilo proti. Glasovalno pravico je sicer imelo nekaj več kot 117.000 ljudi.

V Italiji so na izide čakali relativno dolgo, saj so jih sprva pričakovali že kmalu po končanju glasovanja ob 18. uri. Iz Gibanja tudi po eni uri niso posredovali nobenega pojasnila za zamudo ali izjave za medije. Spletna stran, prek katere je potekalo glasovanje, pa je bila danes ob koncu glasovanja večkrat nedosegljiva.

Razkrili novi vladni program

Stranki sta tudi razkrili program za prihodnjo skupno vlado v Rimu, ki na prvo mesto postavlja proračun za leto 2020, s katerim naj bi predvsem pomagali zastali gospodarski rasti, a hkrati ne ogrozili javnih financ.

Program tako navaja, da ne bodo zviševali DDV-ja, kar je bilo sicer predvideno za januar, uvesti nameravajo minimalno plačo in okrepiti izdatke za izobraževanje, raziskave in socialo.

Program med drugim predpostavlja tudi oblikovanje javne banke, katere namen bi bil krepitev revnejšega juga države. Glede na program si bo prihodnja vlada prizadevala tudi, da bo Rim postal še atraktivnejša prestolnica za obiskovalce, hkrati pa še bolj trajnostno naravnana za njene prebivalce.

Vodja Gibanja Luigi Di Maio je po objavi programa sporočil, da je v njem upoštevanih vseh 20 predlogov, ki so jih sami predložili mandatarju Giuseppeju Conteju. Poleg ohranitve DDV-ja na zdajšnji stopnji je med drugim naštel še načrtovano pomoč družinam in invalidom, reformo pravosodnega sistema in koncesije za avtoceste. Di Maio je poudaril tudi prenovo zakona o konfliktu interesov.

Nestrankarski mandatar Conte si želi novo vlado predstaviti najpozneje do srede. Parlament naj bi o novi vladi glasoval predvidoma v petek.