"Elementi našega programa so jasni. Če bodo v programu vlade, lahko začnemo sodelovati, v nasprotnem primeru je bolje, da gremo čim prej na volitve," je bil jasen vodja stranke Luigi Di Maio.

Gibanje, ki sodeluje že v zdajšnji vladi, vztraja pri pred kratkim sprejetih svežnjih ukrepov notranjega ministra Mattea Salvinija za boj proti nezakonitim migracijam, ki jih želijo v levosredinski Demokratski stranki (Pd) odpraviti.

Zavzeli so se tudi za reformo dublinske uredbe, po kateri je za obravnavo prošenj za azil odgovorna tista država EU-ja, kjer prebežniki prvič stopijo na ozemlje EU-ja. Med zahtevami stranke so tudi znižanje življenjskih stroškov, davčna reforma in reforma za zmanjšanje števila poslancev. Nova vlada bi morala biti tudi prijaznejša do družin in podjetij.

Di Maio kritičen do Mattea Salvinija in Lige

"Vladali smo 14 mesecev, nato se je nekdo odločil strmoglaviti vlado in s tem zapravil zgodovinsko priložnost," je dejal Di Maio. Po njegovih besedah se zdaj začenja "obdobje poguma". "Potrebovali bomo veliko poguma, da bomo modernizirali Italijo," je še dejal.

Visoki predstavnik Demokratske stranke Graziano Delrio je Di Maieve ultimate italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju označil za nesprejemljive. Ob tem je poudaril, da bo Pd podprl prizadevanja mandatarja, da oblikuje novo vlado.

Lige v vladni koaliciji ne bo

Vodja delegacije Pd-ja Nicola Zingaretti je med pomembnejšimi točkami nove vlade omenil znižanje davkov za nižji in srednji sloj prebivalstva, da bi zvišali porabo, in možnost brezplačnega izobraževanja za otroke iz revnejših družin "od jasli do univerze".

Conte se je na pogovorih o oblikovanju nove vlade sešel tudi s predstavniki skrajno desnih Bratov Italije in Lige, ki so dali vedeti, da v novi vladi ne nameravajo sodelovati, in desnosredinske Naprej, Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija.

Pogovori se bodo nadaljevali v soboto

Mandatar za sestavo nove italijanske vlade bo po napovedih v soboto dopoldne nadaljeval pogovore s predstavniki Demokratske stranke in Gibanja petih zvezd. Po navedbah virov blizu Conteju je cilj oblikovati program nove vlade, ki bi ga podpirali obe stranki. Conte želi najti skupni imenovalec pri zahtevah obeh strank, a v današnjem krogu pogajanj se je pokazalo, da so med njimi ponekod precejšnje razlike.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je Conteju mandat za sestavo nove italijanske vlade podelil v četrtek. Po napovedih se bo Conte čez nekaj dni vrnil k predsedniku in mu prihodnji torek ali sredo predstavil sestavo nove vlade. Če bo kazalo, da mu ne bo uspelo sestaviti vlade, bi lahko Mattarelli tudi vrnil mandat.