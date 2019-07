Ramush Haradinaj. Foto: Reuters

Haradinaj je prejšnji teden odstopil s položaja kosovskega premierja in kot razlog navedel poziv na posebno sodišče v Haagu.

Po enournem zaslišanju je Haradinaj pojasnil, da so ga zaslišali kot osumljenca, tožilstvo pa mu je svetovalo, da ne daje izjav o poteku preiskave.

Kot je povedal glede zaslišanja, je izkoristil svojo pravico do molka, medtem ko sam še vedno ne pozna "svoje vloge", zaradi katere so ga povabili na zaslišanje.

Pred tem je sodišče zaslišalo nekdanjega predsednika kosovskega parlamenta Jakupa Krasniqija.

Obe zaslišanji sta v skladu s pravili potekali za zaprtimi vrati, še vedno pa ni znano, katerih zločinov je Haradinaj osumljen, saj tožilstvo zavrača, da bi javno objavilo informacije o tem.

Haradinaj se lahko po zaslišanju vrne v Prištino in tam počaka na odločitev tožilstva, ali bodo proti njemu vložili obtožnico, je za Tanjug dejal beograjski odvetnik Sead Spahović, ki mu ni znano, kdaj bi lahko tožilci sporočili svojo odločitev glede obtožnice.

Oproščen vseh obtožb

Zaslišanja osumljencev ali prič na posebnem sodišču običajno trajajo dva do tri dni.

Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je bilo ustanovljeno leta 2016 in je trenutno pristojno za zločine, ki so jih storili pripadniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK) med letoma 1998 in 2000.

Haradinaj je leta 2000 ustanovil Zvezo za prihodnost Kosova, na čelu katere je vse od takrat. Položaj predsednika kosovske vlade je prvič prevzel leta 2004, nato je odstopil, ko ga je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavijo obtožilo vojnih zločinov. Leta 2008 je bil na prvi stopnji oproščen vseh obtožb, leta 2012 je sledila dokončna oprostilna razsodba. Premierski položaj na Kosovu je Haradinaj ponovno prevzel septembra 2017.

Predčasne parlamentarne volitve na Kosovu bodo 8. septembra, do takrat bo Haradinaj opravljal tekoče posle.