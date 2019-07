Haradinaj (v sredini) še kot poveljnik Osvobodilne vojske Kosova. Foto: Reuters

"Poklicali so me s posebnega sodišča kot osumljenca in mi ponudili, da se zglasim kot premier ali kot navaden državljan Kosova. Odločil sem se za slednje," je Haradinaj povedal novinarjem.

Nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova (OVK) je pojasnil, da proti njemu niso vložili obtožnice, temveč je samo poklican na zaslišanje. Kljub temu je njegov odstop nepreklicen.

Predsednik Hashim Thaci mora zdaj po njegovih navedbah začeti posvetovanja in določiti datum predčasnih parlamentarnih volitev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Tudi Thaci in predsednik parlamenta Kadri Veseli sta bila pripadnika OVK-ja.

Ustanovitev sodišča po poročilu o hudih zločinih nad Srbi in Romi

Posebno sodišče s sedežem v Haagu so ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK-ja med vojno, ki je pripeljala do neodvisnosti od Srbije. Ustanovili so ga po objavi poročila posebnega poročevalca Sveta Evrope Dicka Martyja leta 2011, v katerem OVK-ju očitajo hude vojne zločine nad Srbi in Romi na Kosovu, od ugrabitev in množičnih usmrtitev do trgovine z njihovimi organi.