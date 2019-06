Do zdaj še ni bila spisana nobena obtožnica proti nekdanjim pripadnikom OVK-ja. Foto: AP

Specializirani sveti in specializirano tožilstvo Kosova obstajajo dve leti, a si tega, kdaj bi lahko bilo prvo sojenje, za zdaj ni upal napovedati nihče. Predvsem zato, ker še vedno ni obtožnic. Zadnje leto in pol so se na sodišču s sedežem v Haagu, ukvarjali s potrjevanjem odvetnikov, ki bodo branili osumljene in obtožene, ter pooblaščencev, ki bodo zastopali žrtve.

Sodišče je zdaj objavilo imena 150 odvetnikov, ki prihajajo s Kosova, Srbije, Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Italije, ZDA, Nizozemske, Albanije pa tudi iz Nigerije, Nove Zelandije, Kanade, Argentine in Libanona.

Ker do zdaj ni bila spisana niti ena obtožnica, seveda ni znano, kdo so žrtve, kdo obtoženci in koga bodo odvetniki pravzaprav zastopali. S sodišča so sporočili le, da postopek prijav še ni končan.

Sodišče je pristojno za obravnavo zločinov proti človečnosti, vojnih zločinov in drugih kaznivih dejanj, tudi tistih, ki jih omenja poročilo parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2011, med njimi denimo trgovanje z organi.

Kdo bo prvi stopil pred sodišče ?

Srbska pravosodna ministrica je sporočila, da so v zadnjih mesecih tožilci od Beograda zahtevali več dokumentov, številni ljudje naj bi čakali na pričanja. Kot pravi, težko verjame, da bi med prvimi pred sodišče stopili predsedniki države, vlade in parlamenta – Hashim Thaci, Ramush Haradinaj in Kadri Veseli, ki so bili pred 20 leti vodilni člani Osvobodilne vojske Kosova, saj bi se to, če bi obstajala volja, že zgodilo. Številni materialni dokazi naj bi bili uničeni, vprašanje je tudi, koliko prič še živi.

A v Beogradu opozarjajo, da je mednarodna skupnost Kosovo kljub hudemu nasprotovanju, zaradi katerega je celo razpadla vlada, prisilila v sprejetje potrebnih zakonov in spremembe ustave. In prepričani so, da Unija, ZDA in drugi ne bi vztrajali pri ustanovitvi sodišča, če ne bi imeli v rokah tudi dokazov.