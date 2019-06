Hrvaška na prehodih z BiH-om postavlja premične ograje

Notranje ministrstvo: Ukrep je skladen s schengenskimi pravili

MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hrvaška je ta teden začela postavljati premično kovinsko ograjo na tri mejne prehode z Bosno in Hercegovino. Najprej so jo postavili na mejnem prehodu Maljevac blizu Velike Kladuše, kjer so prebežniki oktobra lani skušali nasilno vstopiti na Hrvaško.