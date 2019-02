Hrvaški novinarji zaradi številnih tožb, tudi HRT-ja, v soboto na protestni shod

Proti novinarjem na hrvaških sodiščih kar 1.163 tožb

Zagreb - RTV SLO

Pred sobotnim protestom hrvaških novinarjev zaradi številnih tožb, ki jih je proti njim in medijem sprožila tudi hrvaška javna radiotelevizija, so številne nevladne organizacije, društva in tudi politične stranke stopili na njihovo stran.