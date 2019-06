Hrvaški vozniki tovornjakov morajo zaradi omejitve tovornega prometa po Sloveniji dalj časa čakati na mejnih prehodih. Foto: EPA

Tovornjakarji so prisiljeni ubirati daljše poti do slovenske meje, dodatno se je povečala tudi gneča na mejnih prehodih, opozarjajo hrvaški cestni prevozniki.

Slovenska direkcija za infrastrukturo je z novo prometno ureditvijo prepovedala mednarodni tranzitni promet težkih tovornih vozil nad 7,5 tone čez Slovenijo po državnih cestah. Infrastrukturno ministrstvo želi z ukrepi izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva.

Tovornjaki zdaj s podravske avtoceste pot nadaljujejo po glavnih ali regionalnih cestah in nato mejo prečkajo prek mejnih prehodov Središče ob Dravi in Zavrč na Hrvaško in obratno.

Podobno velja tudi na območjih pri mejnih prehodih Dobovec in Bistrica ob Sotli. Na avtocestno omrežje so preusmerili tudi večino tranzitnega prometa na glavnih cestah Postojna‒Jelšane in Kozina‒Starod, kar pomeni tudi večino cestnega prometa med Italijo in državami evropskega jugovzhoda.

"Vse se je začelo, ko je Hrvaška zaprla mejni prehod Mursko Središče, da tovornjaki ne bi več peljali skozi mesto. Dnevno so imeli v mestu 550 tovornjakov in prebivalci z obeh strani meje so se temu uprli. Šlo je za politično predvolilno odločitev in zdaj plačujemo ceno", je za novičarski portal index.hr ocenil predsednik hrvaškega združenja cestnih prevoznikov Dragutin Kranjčec.

Spomnil je, da so prevozniki marca letos poskusili s protestnimi blokadami cest preprečiti zapiranje mejnega prehoda s Slovenijo, a jim ni uspelo, ker so oblasti v Zagrebu ugodile lokalnim prebivalcem. Napovedal je nove proteste, če se stanje ne bo spremenilo. Pravi, da bodo prisiljeni zapirati ceste, ker nimajo druge izbire glede na izgube, ki jih imajo zaradi večurnih čakalnih dob na mejnih prehodih.

Zaradi zastojev 200 evrov izgube dnevno

Izračunali so, da so dnevne izgube zaradi večurnih zastojev ob meji približno 200 evrov na tovornjak, kar bo skupaj z izgubami potencialnih drugih poslov med čakalnimi dobami ob meji vplivalo na poslovanje hrvaških prevoznikov.

Ni želel povedati, kje in kdaj bodo blokirali ceste, niti tega, ali bodo to storili na Hrvaškem ali v Sloveniji. V združenju ocenjujejo, da pred mejnimi prehodi grozi popoln prometni kolaps med konci tedna, ter se sprašujejo, kako bo šele med osrednjo turistično sezono.