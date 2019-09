Ladja Ocean Viking je bila na svoji drugi misiji in je skoraj dva tedna plula med Malto in Italijo, kjer je iskala pristanišče za vplutje. Foto: EPA

Francoski notranji minister Christophe Castaner je dejal, da so Italija, Francija, Nemčija, Portugalska in Luksemburg dosegli dogovor o razdelitvi prebežnikov, da se bodo z ladje lahko izkrcali v Italiji. Ob tem se je zavzel za vzpostavitev pristnega začasnega evropskega mehanizma za njihovo razdelitev.

Organizacija Zdravniki brez meja, ki skupaj z organizacijo SOS Mediterranee upravlja ladjo, je sporočila, da je na ladji 18 otrok, šest žensk in 58 moških.

Ocean Viking je na prvi misiji rešil več kot 350 ljudi. Foto: EPA

Italija naj bi se po navedbah neimenovanih diplomatskih virov za agencijo AFP zavzemala za samodejni sistem razdeljevanja prebežnikov, ki jih rešijo v Sredozemskem morju, med evropskimi državami.

Tak dogovor bi preprečil pogajanja o vsakem primeru posebej. S tem sta se že strinjali Francija in Nemčija, vključeni pa bi lahko bili še Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija in Španija, poročanje italijanskih časnikov La Repubblica in La Stampa povzema AFP.