Približno dve tretjini prebežnikov sta iz Sudana, drugi so iz Slonokoščene obale, Malija in Senegala. Foto: Reuters

"Po 14 dneh nepotrebnega trpljenja bo vseh 356 ljudi na krovu Ocean Vikinga končno zapustilo ladjo," je na Twitterju zapisala organizacija MSF, ki skupaj z nevladno organizacijo SOS Mediterranne upravlja ladjo. "Medtem ko so nekatere države okrepile svoj humani odgovor na to humanitarno katastrofo v Sredozemskem morju, zdaj potrebujemo predvidljiv mehanizem za izkrcavanje," so dodali in opozorili, da imajo zaloge hrane le še za štiri dni.

Ladje malteške mornarice bodo prebežnike z ladje, ki je zunaj malteških teritorialnih voda, prepeljale na kopno, je na Twitterju zapisal Joseph Muscat, nato pa jih bodo sprejeli Nemčija, Irska, Luksemburg, Portugalska, Romunija in Francija.

Na Malti po besedah malteškega premierja ne bo ostal nihče. Vodja reševanja na ladji Nicholas Romaniuk je pozdravil dogovor in povedal, da ne vedo, kdaj bodo prebežnike prepeljali na kopno.

Ladja 14 dni v mednarodnih vodah

Ladja Ocean Viking, ki pluje pod norveško zastavo, je 356 prebežnikov rešila med 9. in 12. avgustom pred libijsko obalo. Od tedaj sta Malta in Italija zavračali, da bi ladja pristala v njunih pristaniščih. Tako je že 14 dni v mednarodnih vodah med Malto in Sicilijo.

Večina ljudi na krovu so odrasli moški, okoli 100 jih je mlajših od 18 let. Na ladji so štiri ženske in pet otrok, mlajših od šest let.