Ladja Eleonore je pozvala Nemčijo, naj jim pomaga poiskati varno pristanišče. "Politiki se morajo odzvati hitro, sicer bomo morali ukrepati," je tiskovni predstavnik organizacije Axel Steier za nemško katoliško tiskovno agencijo KNA sporočil, da bodo morali v primeru izrednih razmer vpluti v pristanišče z dovoljenjem ali brez njega.

Kapitan Claus-Peter Reisch je sporočil, da so v ponedeljek podhranjene in dehidrirane prebežnike "v zadnji sekundi" rešili s potapljajočega gumenjaka okoli 50 kilometrov od libijske obale. Nobena izmed držav Evropske unije še ni izrazila želje za sprejetje prebežnikov, med katerimi je okoli 30 mladoletnikov, 15 med njimi brez spremstva.

Kot piše italijanski časopis La Repubblica, je bil Reisch pred enim letom na Malti več mesecev pridržan in pozneje tudi obsojen na plačilo 10.000 evrov kazni zaradi reševanja prebežnikov na morju. Zaradi tega je tudi malo verjetno, da bi ladja Eleonore dobila možnost vplutja na Malto.

Reševalci z ladje so povedali, da je čolnu pred rešitvijo grozila libijska obalna straža, poroča Deutsche Welle.

40 mrtvih pri obali Libije

Humanitarna organizacija Alarm Phone je zjutraj prejela nov klic na pomoč z morja. Znova pri obali Libije se je prevrnil čoln z več kot sto prebežniki na krovu. Libijska mornarica je nato sporočila, da so rešili 65 preživelih s čolna, ki se je potopil vzhodno od Tripolija. Preživeli po navedbah libijske mornarice prihajajo iz Sudana, Egipta, Maroka in Tunizije.

Pripadniki obalne straže so iz morja potegnili trupla treh moških, ženske in otroka. Pogrešajo še najmanj 40 ljudi, ki so najverjetneje prav tako utonili, je sporočila agencija ZN-a za begunce (UNHCR). Letos je po navedbah Al Džazire v Sredozemskem morju umrlo več kot 850 ljudi.

Pretekli teden so humanitarni ladji Ocean Viking z več kot 350 prebežniki po več dneh na morju dovolili vplutje na Malto. Prebežnike so premestili v različne države EU-ja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Spopadi za Garjan

V Libiji so medtem južno od prestolnice Tripolis izbruhnili novi spopadi med silami mednarodno priznane vlade in t. i. Libijsko nacionalno vojsko (LNA) generala Halife Haftarja. V napadih z brezpilotnimi letalniki na mesto Garjan, 90 kilometrov južno od prestolnice, je umrlo osem pripadnikov vladne vojske, še osem jih je bilo ranjenih. LNA trdi, da so uničili 12 oklepnih vozil in izstrelke tipa kornet.

Haftarjeve sile so mesto Garjan, glavno oporišče za napade na Tripolis, izgubile junija. Osvojile so ga po večmesečni ofenzivi in onemogočile namero misije ZN-a, ki je v Garjanu nameraval organizirati konferenco za organizacijo državnih volitev.