Predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana je osumljen zlorabe uradnega položaja. Foto: EPA

Med aretiranimi, ki so osumljeni korupcije, so podjetniki in visoko uradniki dežele Lombardija, ki naj bi v zameno za podkupnine oddajali javna naročila in podeljevali koncesije, tudi v korist mafijskih podjetij, je za TV Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec.



Prisluškovanje osumljencem bi se sicer morala še nadaljevati, vendar je policija prestregla nova kazniva dejanja, zato je nemudoma posredovala. "Te zgodbe se pojavljajo že vrsto let. Veliko je posrednikov, tudi med politiki. V 42 letih dela na tožilstvu sem videl veliko takih primerov," je dejal tožilec Milanu Francesco Greco.



Aretirani tudi člani stranke Naprej, Italija

Med aretiranimi je Berlusconijev ljubljenec, Pietro Tatarella, ki je kandidat stranke Naprej, Italija na evropskih volitvah. Prejemal naj bi podkupnine za koncesije smetišč. Ker naj bi prejemal podkupnina za upravljanje z nepremičninami milanskega Expa, je pridržan tudi podsekretar deželne uprave Fabio Altitonante.



Ker poskusa podkupovanja ni prijavil kot narekuje zakon, je zlorabe uradnega položaja osumljen predsednik dežele Lombardija Attilio Fontana, ki je ob tem zatrdil: "V postopku sem oškodovana stranka. Spoštujem sodišča, zato bom tožilcem povedal vse."



Med skupaj 95 preiskovanci so tudi imena iz afere Čiste roke z začetka devetdesetih let. Zaradi vseprisotnega podkupovanja politikov se je v takratnih sodnih procesih zrušil povojni strankarski ustroj Italije.