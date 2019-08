Britanski premier želi brexit brez dogovora in ukinitev irskega varovala, čemur Bruslej nasprotuje. Foto: Reuters

Johnson namreč želi izpeljati brexit z dogovorom pod novimi pogoji, na katere pa ne pristane Bruselj. Po nedavnem obisku pri nemški kanclerki Angeli Merkel in francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu mu je postalo jasno, da se EU ne želi več pogajati o vsebini brexita, Bruselj tudi vztraja pri irskem varovalu, ki pa mu Johnson nasprotuje.

V telefonskem klicu z ministri je Johnson dejal, da bo imel London zdaj več možnosti, da mu Bruselj ponudi novo pogodbo o izstopu iz EU-ja, saj parlament ne bo več "frustriral brexit". Johnson je dejal, da so imeli dogodki v britanskem parlamentu "neposreden vpliv" na pogajanja. Ne pozabimo, zaradi velikega razdora med britanskimi poslanci je odstopila tudi premierka Theresa May, ki ni imela zadostne podpore niti znotraj lastne konservativne stranke.

Enfant terrible britanske politike in nekdanji župan London tako vseskozi vztraja, da je sprožil mehanizem t. i. prorogacije oziroma ustavitve ali odložitve dela parlamenta, v korist notranje politike in spremembe zakonodaje, kot sta financiranje nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) in zajezitev naraščajočega nasilja, kar naj bi bil tudi poudarek kraljičinega govora 14. oktobra.

Tudi na Downing Streetu vztrajajo, da si britanski premier prizadeva doseči nov sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja in da ne bo razpisal predčasnih volitev pred 31. oktobrom, ko je rok za izstop, četudi bi mu v parlamentu izglasovali nezaupnico. "Jasni smo bili, da v primeru nezaupnice ne bo odstopil. Določili bomo dan volitev. Volitev si ne želimo, če pa že moramo določiti datum, bo po 31. oktobru," je dejal za Guardian neimenovan visoki vladni vir.

Opozicija pa tudi nekateri člani konservativcev so ob novici, da je Boris Johnson kraljici poslal v odobritev začasno ustavitev dela parlamenta, kar je tudi že storila, na nogah. Premierjevo potezo o začasni ustavitvi dela poslancev, ki se bo začela med 9. in 12. septembrom ter končala 14. oktobra, razumejo kot preprečitev razprave o brexitu, kar, kot smo že zapisali, zavrača.

Zakaj je kraljica Elizabeta II. podpisala prorogacijo? Po zakonu kraljica nima pooblastil, da bi zavrnila predlog premierja, in se tudi ne sme vtikovati v politične odločitve. Kraljičin govor ob nastopu nove parlamentarne razprave napiše vlada, v njem pa so poudarjene ključne zaveze in programnove vlade. Foto: Reuters

Po celotni državi so že v sredo, ko je bila objavljena novica o prorogaciji, vzniknili protest. Protestniki pa so spisali peticijo, v kateri pozivajo k umiku začasne ustavitve dela parlamenta, ki jo je podpisalo že več kot milijon ljudi. Po britanski zakonodaji moralo poslanci o vsaki pobudi, ki ima več kot 100.000 podpisov, razpravljati.

Predsednik spodnjega doma britanskega parlamenta in eden vodilnih evroskeptičnih poslancev Jacob Rees-Mogg je dejal, da je zgražanje nad ustavitvijo dela parlamenta »zaigrano«, saj da imajo poslanci, ki nasprotujejo brexitu brez dogovora dve možnosti: zamenjavo vlade ali zakona. Dodal je, da bo imel parlament v primeru brexita brez dogovora 13 dni časa za razpravo in da je od Bruslja odvisno, ali "nam bodo dali nov dogovor ali pa bodo vztrajali pri vazalskem odnosu do Združenega kraljestva".

Britanski poslanci imajo zdaj na voljo dva scenarija. Ko se bodo 3. septembra vrnili na delo, lahko vodja opozicije Jeremy Corbyn zahteva glasovanje o nezaupnici premierju. Če ta ni izglasovana, lahko poslanci potrdijo zakon o razširitvi spornega 50. člena, če Johnson ne bi dosegel novega dogovora, kar lahko vodi tudi v predčasne volitve.

Če bi Johnson zmagal in nezaupnica ne bi bila izglasovana, ima opozicija 14 dni časa za oblikovanje alternativne večine, ki bi jo vodil sam Corbyn. Po tem scenariju bi prosili EU za razširitev 50. člena, sledijo nove volitve.

V primeru, če opozicija ne bi zahtevala glasovanja o Johnsonovi zaupnici, bi bilo od 9. septembra delo parlamenta ustavljeno do 14. oktobra. V vmesnem času bi potekala pogajanja s 27-terico držav EU-ja. 14. oktobra sledi kraljičin govor, v katerem bodo izpostavljeni Johnsonovi načrti o novi notranji zakonodaji. Tri dni kasneje, 17. oktobra, gre Johnson na Svet Evrope, na katerem upa, da ratifikacijo novega dogovora.