Novi premier namerava na ulice napotiti 20.000 dodatnih policistov, ob tem pa načrtuje tudi povečanje zmogljivosti v zaporih.

Johnson obljublja, da bo razširil pristojnosti policistov pri prijetju in preiskavi osumljencev in da bo poskrbel za dodatnih 10.000 mest v zaporih. "Ostro moramo ukrepati proti kriminalu. To pomeni ostro ukrepanje proti kriminalcem," je zapisal vodja britanskih konservativcev v komentarju v današnji izdaji časopisa Mail on Sunday.

Nove pristojnosti, ki jih preizkušajo že v okviru obstoječega pilotnega projekta na sedmih policijskih območjih, naj bi razširili še na 8.000 policistov v Angliji in Walesu.

Policisti v skladu z novimi pristojnostmi ne bi več potrebovali dovoljenja nadrejenega uslužbenca pri prijetju in preiskavi osumljencev. Že zdaj pa so policiji omogočali, da ustavi in preveri ljudi brez utemeljenega suma.

Vse več napadov z nožem

Novi ukrepi vlade so odgovor na porast števila napadov z nožem v Veliki Britaniji. Pred kratkim je bil v napadu z mačeto težje poškodovan policist.

Vlada jih uvaja tudi v času naraščajočih napetosti in negotovosti v britanski družbi, ki se pripravlja na to, da bo Združeno kraljestvo v kratkem izstopilo iz Evropske unije.

Britanski mediji ob tem ugibajo, ali se Johnson, ki je prejšnji mesec nasledil Thereso May na čelu konservativne stranke in se zavihtel na premierski položaj, morda ne pripravlja na predčasne parlamentarne volitve zaradi nejasnosti in zastoja v procesu brexita.

Johnson je v nastopnem govoru kot premier obljubil, da bo 31. oktobra državo popeljal iz Evropske unije, z dogovorom z Brusljem ali brez njega.