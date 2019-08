Britanska znanost je v veliki meri odvisna od evropskih sredstev. Foto: Reuters

Premier ne skriva želje, da bi Združeno kraljestvo tudi v prihodnje ostalo globalna znanstvena velesila.

Johnson namerava zato odpraviti omejitve za vizume za visoko kvalificirano delovno silo iz tujine - ta meja je trenutno postavljena pri 2.000 vizumih letno. Dodatno namerava olajšati sistem prihoda na Otok za znanstvenike in njihove družine, med drugim pred prihodom ne bodo več potrebovali ponudbe za delo.

"Ne da moramo podpirati talente, ki jih že imamo tu, ampak moramo zagotoviti, da naš sistem priseljevanja privablja najboljše ume z vsega sveta," je dejal Johnson med obiskom znanstvenega centra v Oxfordshiru v osrednji Angliji. Zagotovil je tudi, da bodo podpirali znanost in raziskave tudi po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. "Znanstvena skupnost ima ogromno priložnost, da se razvija in izvaža inovacije po svetu," je dodal.

Notranjemu ministrstvu in oddelku za poslovanje je že naročil sodelovanje z znanstveno skupnostjo, da bodo lahko skupaj do konca leta zasnovali nov sistem.

Polovica izmed vseh raziskovalcev na Otoku je iz EU-ja

Raziskovalci iz držav članic EU-ja predstavljajo okoli polovico znanstvene delovne sile v Veliki Britaniji in za delo na Otoku ne potrebujejo vizuma. Tisti iz tretjih držav pa morajo trenutno prestati strog proces, ki ga nadzira notranje ministrstvo. Postopek traja do sto dni in stane okoli 8.000 funtov. Po brexitu bodo morali skozi ta postopek tudi evropski znanstveniki.

Britanski znanstveniki pozdravljajo ukrep, a opozarjajo, da je britanska znanost v veliki meri odvisna tudi od evropskih sredstev. Brexit brez dogovora bi tako po prepričanju znanstvene skupnosti pomenil najslabšo možnost za znanost.

Glede na nedavno raziskavo Kraljeve družbe je pri več kot 33 odstotkih britanskih znanstvenih člankov sodeloval najmanj en evropski znanstvenik, ameriški znanstveniki pa so sodelovali pri 17,6 odstotka člankih.