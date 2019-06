Največji protesti po koncu komunizma leta 1989. Foto: Reuters

Zaradi preobremenitve se je sesulo mobilno omrežje. Mobilni operater T-Mobile je po analizi uporabe omrežja ocenil, da se je zbralo 258.000 ljudi. Policija ni želela podati ocene.

Proteste so tokrat namesto na Vaclavskem trgu pripravili v parku Letna. Zaradi gneče so morali zapreti bližnjo postajo podzemne železnice. Protesti so sicer minili mirno, mnogi starši so na nedeljsko popoldne na proteste prišli z otroki.

Protestniki, zbrani pod okriljem mreže Milijon trenutkov za demokracijo, so zahtevali neodvisno preiskavo milijarderja Babiša in njegov takojšen odstop s premierskega položaja. Peticijo s temi zahtevami je podpisalo že več kot 400.000 ljudi.

Udeleženci nosili plakate s pozivi k odstopu in vzklikali: "Tukaj smo!" Po oceni opazovalcev je šlo za največje demonstracije po žametni revoluciji v tedanji Češkoslovaški leta 1989.

Zloraba sredstev in konflikt interesov

Ustanovitelj vladajoče populistične stranke ANO se je - tako vsaj pravita češka policija in mednarodna organizacija Transparency International - neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi.

Zaradi prikritega lastniškega deleža v podjetjih, ki so prejemniki evropskih sredstev, mu Evropska komisija očita tudi konflikt interesov in napoveduje zahtevo po vračilu denarja.

V sredo glasovanje o nezaupnici

64-letni Babiš vse očitke zavrača, prav tako odklanja dialog z demonstranti.

Babiševa manjšinska vlada, ki jo podpirajo socialdemokrati (ČSSD), se bo morala v sredo soočiti tudi z nezaupnico v parlamentu. Babiša so medtem že podprli komunisti (KSČM), ki so del koalicijske sestavljanke, zato je malo verjetno, da bo opozicija zbrala dovolj glasov.