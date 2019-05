Foto: EPA

Iz Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) so sporočili, da so v povezavi s tem že sprožili preiskavo.

Karadžić je na sobotni razpravi širil svoje že znane analogije med nastankom države in rojstvom. Tako država kot otrok sta "rojena v krvi", je dejal Karadžić, ki je bil zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno v BiH-u med letoma 1992 in 1995 ter svoje vloge pri genocidu v Srebrenici obsojen na dosmrtno ječo.

Na razpravi v Srbski hiši v Podgorici je sodeloval tudi nekdanji predsednik parlamenta Republike Srbske Momčilo Krajišnik, ki ga je haaško sodišče zaradi vojnih zločinov obsodil na 20 let zapora, a so ga leta 2013 predčasno izpustili iz zapora.

Danes 73-letnega Karadžića so po 13 letih na begu prijeli 21. julija 2008 v Beogradu, kjer je delal pod lažno identiteto kot zdravilec Dragan Dabić.

Srbske oblasti so ga izročile haaškemu sodišču, kjer se je sojenje začelo 26. oktobra 2009. V prizivnem postopku v Haagu je bil aprila letos pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor.