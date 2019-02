Večji sindikati stavke ne podpirajo. Foto: Reuters

Protestniki že od zore zapirajo več kot 20 cest po vsej Kataloniji, so sporočile pristojne oblasti.

Po navedbah katalonskega prometnega servisa so prepreke med drugim na avtocestah, ki povezujeta Španijo in Francijo ter Barcelono in Madrid. Zapore so postavili tudi na glavnih vpadnicah v največje katalonsko mesto. Oviran je tudi železniški promet, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil upravljavec železnic.

K splošni stavki je pozval manjši katalonski sindikat CSC, ki podpira neodvisnost pokrajine. Katalonske oblasti so izrazile solidarnost s stavkajočimi in odpovedale vse današnje obveznosti.

Stavko podpirajo tudi stranke in gibanja, ki zagovarjajo neodvisnost, večji sindikati pa ne.

Sklicali so jo sicer v znak protesta proti sojenju 12 nekdanjim političnim in civilnodružbenim voditeljem Katalonije, ki se je začelo pretekli teden, poteka pa v Madridu.

Špansko tožilstvo obdolžencem očita upor, nepokorščino in zlorabo javnih sredstev, zanje pa zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let. Sojenje je povezano z referendumom o neodvisnosti 1. oktobra 2017, ki ga je Madrid označil za nezakonitega in ga prepovedal, ter kasnejšo enostransko razglasitvijo neodvisnosti.