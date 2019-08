Ladja je še vedno zasidrana pred obalo Lampeduse. Foto: Reuters

Španski premier je tvitnil, da Španija ob nujnih humanitarnih primerih vedno ukrepa. Zavzel se je tudi za evropsko, urejeno in solidarno rešitev migracij.

Španija se je za to odločila zaradi "neverjetnega odziva italijanskih oblasti, še posebej notranjega ministra Mattea Salvinija, da zapre vsa pristanišča", španski El Pais povzema sporočilo španske vlade.

Prebežniki skušajo odplavati proti obale. Foto: Reuters

Vendar je človekoljubna organizacija zaradi nevzdržnih in izjemno zaostrenih razmer na krovu špansko povabilo zavrnila. "Zaradi izrednih humanitarnih razmer ne moremo v Španijo. Prebežniki morajo biti izkrcani takoj," je sporočila tiskovna predstavnica Proactiva Open Arms s sedežem v Barceloni.

Na kritične razmere je opozoril tudi kapitan ladje Marc Reig. Prebežniki iz afriških držav se pretepajo, vse slabše so higienske razmere – za več kot sto ljudi sta na voljo le dve stranišči.

Špansko pristanišče oddaljeno šest dni plovbe

"Ne moremo si zamisliti šest dni plovbe. Toliko bi namreč potrebovali, da bi prispeli v Algericas," so obrazložili zavrnitev španskega povabila.

Po 17 dneh na ladji je več prebežnikov skočilo v vodo in poskušalo odplavati do Lampeduse, a so jih prostovoljci privedli nazaj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je po pritisku premierja Giuseppeja Conteja v soboto dovolil izkrcanje 27 mladoletnikov, vendar ladji še vedno ne dovoli vplutja v italijansko pristanišče, zato je ladja Open Arms že več dni zasidrana pred obalo otoka Lampedusa. Conte trdi, da je šest držav EU-ja pripravljenih sprejeti prebežnike.

Italijanska policija rešila 57 prebežnikov, ki so že na Lampedusi

Italijanske oblasti so dovolile izkrcanje 27 mladoletnikov z ladje Open Arms. Foto: Reuters

Salvinijeva prepoved vplutja se nanaša le na humanitarne ladje, ki na odprtem morju rešujejo prebežnike pred utopitvijo, ne pa tudi na državne organe. Italijanska mejna policija in obalna straža sta v soboto zvečer iz morja blizu Lampeduse s čolna rešili 57 prebežnikov, najverjetneje Tunizijcev, med katerimi sta bila tudi nosečnica in deček. Prebežnike so že izkrcali na Lampedusi in jih predali sprejemnemu centru.

Raziskovalec migracij iz think tanka ISPI Matteo Villa je izračunal, da so nevladne organizacije rešile zgolj osem odstotkov od 3073 prebežnikov, ki so prišli v Italijo med 1. januarjem in 8. julijem, povzema nemška tiskovna agencija DPA.