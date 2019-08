Italijanska vlada je dovolila evakuacijo mladoletnih. Foto: Reuters

Razmere na ladji so nevzdržne, med prebežniki vsakodnevno izbruhnejo pretepi, vse slabše so tudi higienske razmere na ladji, je sporočila nevladna organizacija Proactiva Open Arms s sedežem v Barceloni.

"Po šestih evakuacijah iz zdravniških razlogov in po tem, ko smo oblastem sporočili svojo situacijo, a nismo dobili odgovora, smo v položaju, ko ne moremo več zagotavljati varnosti za 134 ljudi na krovu," je sporočila organizacija.

Policija med izkrcavanjem. Foto: Reuters

Italijanske oblasti so nato prižgale zeleno luč za izkrcanje 27 mladoletnih prebežnikov z ladje.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini ladji še zmeraj ne dovoli vkrcanja v pristanišče. V soboto je dovolil izkrcanje vseh otrok na ladji, pri čemer je dodal, da to počne "proti svoji volji" in le zato, ker ga je tako prosil premier. Dodal je, da se "večina Italijanov" strinja z zaprtjem italijanskih pristanišč za humanitarne ladje.

Giuseppe Conte je, tako kot v sredo, znova pisal Salviniju in ga pozval k izkrcanju mladoletnih in dodal, da je šest držav Evropske unije pripravljenih sprejeti prebežnike z ladje. To so Nemčija, Francija, Romunija, Luksemburg, Portugalska in Španija.

Po izkrcanju mladoletnikov bo na krovu ladje Open Arms še 107 prebežnikov, ki so na krovu že 17 dni. Večinoma so to državljani Eritreje, Somalije, Nigerije in Kameruna.

Tudi kapitan ladje Marc Reig je potrdil, da so razmere na krovu vse bolj kritične. Med drugim imajo na voljo le dve stranišči.

Open Arms obtožuje politike: "To ni igra"

Ladji ne dovolijo vplutja v pristanišče, zato je zasidrana pred obalo Lampeduse. Foto: Reuters

Predsednik organizacije Proactiva Open Arms Oscar Camps je za zastoj obtožil politike, ki se v Italiji pripravljajo na predčasne volitve, potem ko je Salvini vlado z Gibanjem petih zvezd razglasil za nefunkcionalno in pozval k predčasnim volitvam.

Njegov načrt se za zdaj še ni uresničil, saj parlament ni podprl glasovanja o nezaupnici premierju Conteju, ki je Salvinija obtožil nezvestobe in nabiranja političnih točk na račun migracij.

"To ni igra, je provokacija. Čakamo na rešitev. To želimo končati, to je sanitarna kriza. Ljudje potrebujejo pomoč," je dejal Camps.

Ladja je v četrtek vplula v italijanske vode, potem ko je administrativno sodišče v Rimu razveljavilo Salvinijevo prepoved vplutja.