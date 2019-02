Macron priznava poslabšanje razmer na področju antisemitizma. Foto: Reuters

Macron je ukrepe napovedal v sredo na letnem srečanju združenja judovskih organizacij v Franciji, potem ko so v zadnjem času opazili več antisemitskih incidentov.

"Že več let, v zadnjih tednih pa se je situacija še poslabšala, se naša država, podobno kot vsa Evropa in skoraj vse zahodne demokracije, sooča z vzponom antisemitizma brez primere po drugi svetovni vojni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Macron.

Po njegovih besedah je prišel čas dejanj. Napovedal je predlog zakonodaje za boj proti rasizmu in antisemitizmu na spletu, in sicer s pritiskom na upravitelje spletnih strani. Pri tem je kot zgled omenil nemško zakonodajo, ki zahteva umik v 24 urah po prijavi primera sovražnega govora na spletu. V določenih primerih predvideva večmilijonsko kazen. Predlog bo predvidoma pripravljen do maja.

Poleg tega bodo v Franciji definicijo antisemitizma razširili na antisionizem, po besedah Macrona "eno od novih oblik antisemitizma".

Sionizem kot temelj za prevlado Judov v Palestini

Sionizem je sicer judovska nacionalistična ideologija s konca 19. stoletja, katere namen je bil ustanovitev domovine Judov na območju Palestine. Znameniti sionistični slogan glede Palestine, kjer je živelo več sto tisoč Arabcev, je bil "zemlja brez ljudstva za ljudstvo brez zemlje".

A ker so bili pred ustanovitvijo Izraela leta 1948 Judje v Palestini kljub priseljevanju predvsem iz Evrope v manjšini, so sionisti judovsko večino na območju dosegli s pregonom okoli 750.000 avtohtonih palestinskih prebivalcev. Izraelska politika medtem državljane Izraela palestinskega rodu označuje za "demografsko grožnjo" judovski večini, ki naj bi zagotavljala, da je Izrael ne samo "demokratična", ampak tudi "judovska" država.

Antisionizem torej vključuje tudi stališče, da bi moral biti Izrael država enakopravnih državljanov, tako Judov kot Nejudov, vse pogosteje pa se označuje za obliko delegitimizacije Izraela in za izraz antisemitizma. Med antisionisti so sicer tudi številni ultraortodoksni in sekularni Judje v Izraelu.

V Franciji porast antisemitskih napadov

V zadnjem času so v Franciji obravnavali več incidentov, uperjenih proti Judom. V torek so tako na pokopališču v vasi Quatzenheim v bližini meje z Nemčijo neznanci grobove porisali s svastikami.

Tarča antisemitskega napada pa je bil med sobotnim protestom rumenih jopičev v Parizu francoski filozof in pisatelj Alain Finkielkraut.

Francoska policija je lani izmerila 74-odstotni porast prijavljenih primerov antisemitizma, ki jih je bilo 541. V Franciji sicer živi največja judovska skupnost v Evropi. Lani naj bi v Izrael iz Francije odšla desetina tam živečih Judov, okoli 45.000.