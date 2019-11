Nemška kanclerka Angela Merkel in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg sta danes ob robu srečanja v Berlinu zagotovila, da zavezništvo ostaja močno in s tem zavrnila očitke Macrona.

"To stališče ne odgovarja mojemu," je v odzivu na Macronovo izjavo dejala Merklova. Po oceni kanclerke je francoski predsednik izbral drastične besede.

Stoltenberg pa je dejal, da je zavezništvo močno in pomaga pri krepitvi kolektivne varnosti. Evropa in ZDA po njegovem prepričanju sodelujeta vse bolj aktivno. Vsak poskus, da se Evropo oddalji od ZDA, pa ogroža tudi EU, je dodal.