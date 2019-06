Foto: Reuters

Naložba v Trstu bo Budimpešto stala med 60 in 100 milijoni evrov, izvedli pa jo bodo na 32 hektarjih površine, ki jo bodo odkupili na začetku julija.

Madžarskim podjetjem bo to omogočilo odpošiljanje blaga na morje v 24 urah, je povedal madžarski minister za trgovino in zunanje zadeve Peter Szijjarto na slovesnosti ob odprtju logističnega foruma V4+ v Mogyorodu nedaleč od Budimpešte.

Nesojeni drugi tir

Madžarska se je v preteklosti najpogosteje omenjala kot morebitni vlagatelj v drugi tir železniške povezave Divača–Koper v Sloveniji, ki bi razbremenila in pohitrila povezavo z Luko Koper.

Sodelovanje zalednih držav v projektu še vedno ni izključeno, je pa slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek večkrat izrazila prepričanje, da lahko Slovenija drugi tir zgradi sama.

Tesnejše sodelovanje tudi s Poljsko

Madžarski minister Szijjarto se je pohvalil tudi z dosežkom glede sodelovanja med Madžarsko in Poljsko. Poljski državni letalski prevoznik Lot je namreč Budimpešto izbral za svojo drugo domačo bazo. Državi končujeta oblikovanje dogovora, v skladu s katerim bi Lot vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Budimpešto in Seulom.

Razvoj koridorja sever–jug

Minister je izpostavil tudi to, da mora Madžarska nasloviti vprašanje pomanjkanja infrastrukturnih povezav z zahodno Evropo, kar bi izboljšalo njeno logistično konkurenčnost.

Tako mora razviti svoj koridor sever–jug, povečati število čezmejnih cest in železniških prog, nasloviti vprašanje odsotnosti hitre železniške povezave v osrednji Evropi in izkoristiti kitajske načrte v povezavi s tem območjem.

Do leta 2024 posodobitev celotne infrastrukture

Madžarska vlada namerava do leta 2024 posodobiti celotno cestno in železniško omrežje v državi. Za ta namen bo v ceste do leta 2022 vložila 3.200 milijard forintov (9,9 milijarde evrov), v železnice pa 1.500 milijard forintov.

Avtocesta med Litvo in Grčijo

Do leta 2022 je odločena zgraditi tudi svoj 229 kilometrov dolg odsek načrtovane avtocestne povezave med Litvo in Grčijo. Do konca prihodnjega leta bo zgrajen nov most čez reko Donavo med mestoma Komarom na Madžarskem in Komarnom na Češkem ter avtocesta med Budimpešto in Bratislavo.

Letos bodo začeli še gradnjo mostu čez reko Ipoly, ki bo povezala Dregelypalank na Madžarskem in Ipelske Predmostie na Slovaškem, še navaja MTI.