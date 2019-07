Film 'Malta – sence gospodarske rasti' (predvajan 28. februarja 2019 v sklopu oddaje Globus) je prejel nagrado med več kot 60 novinarskimi prispevki na temo prebežnikov, italijanskega otoka Lampeduza in Sredozemlja. Veliko zanimanja je požel tudi na sami Malti, kjer so spletno povezavo delili predvsem številni neodvisni blogerji.

Globus: Malta – sence gospodarske rasti

"Vsaka plat zgodbe o Malti se mi je zdela bolj zanimiva, saj je Malta država, z enim kupom najev: najbolj pripadna evropska država, najmanjša evropska država in država, ki ima najvišjo gospodarsko rast v EU-ju, 5,2 odstotka BDP-ja letos. Za vsemi temi naji pa se skriva hlastanje, da bi država čim prej napredovala in dosegla povprečje EU-ja, kar ima, kot smo ugotovili, cel kup stranskih negativnih posledic … kot je uničevanje okolja," pripoveduje Janko Petrovec, ki je v dokumentarnem filmu razkril pranje denarja in politično korupcijo v državi z nekaj več kot 450.000 prebivalci, ki je med drugim podeljevala državljanstvo v zameno za visoke naložbe.

Izhodišče za nastanek dokumentarnega filma je bila novinarka Daphne Caruana Galizia oziroma njena smrt v eksploziji avtomobilske bombe, saj dve leti po umoru še vedno ni jasno, ali bo vlada Josepha Muscata dovolila neodvisno preiskavo dogodka.

Utemeljitev komisije Oddaja Malta razgali, razstavi, prouči in razloži. Slovenski novinar izredno učinkovito pove zgodbo o otoku sredi Sredozemlja, ki se pogostokrat znajde – kot se je to zgodilo v preteklih dneh – tudi v središču razprav med evropskimi državami o sprejemanju migrantov. Janku Petrovcu uspe izrisati portret Malte, ki je poln senc, a hkrati luciden, odmaknjen in mestoma neusmiljen, kot to narekuje novinarski poklic, ki ga kolega častno opravlja.

"Oddaja Globus je pretežno tematska oddaja, a včasih urednica Mojca Širok novinarjem in dopisnikom omogoči tudi vsebinske oddaje … Tako je predlagala, da preverim, kaj je s primeroma ubite malteške novinarke Daphne Caruana Galizia in prodaje potnih listov bogatim tujcem, kar je bila takrat zelo aktualna tema. Izziv sem sprejel in raziskal še vrsto drugih tem, povezanih z Malto."

Janko Petrovec pokriva raznolika področja v Italiji in Svetem sedežu in je tudi prejemnik priznanja RTV Slovenija za izjemne oziroma nadpovprečne delovne dosežke v letu 2018. Foto: Služba za komuniciranje RTV Slovenija

22-minutni film je ob rednem delu dopisnika iz Italije, kar ima pri njegovem delu prednost, snemal dober mesec in pol. Ob tem poudari izjemno pomembno vlogo snemalke in montažerke Iris Rupnik, "ki ima velik smisel za televizijsko vzdušje in ritem", in s katero sta dokumentarni film v celoti pripravila sama. "Ker delamo v omejenih finančnih razmerah, sem moral biti zelo racionalen. Na Malti sem bil od srede do sobote, ko sem se popoldne vrnil v Rim. V teh štirih dneh sem posnel 16 intervjujev in še celo vrsto reportažnih posnetkov. Človek ima neko idejo, koncept, nato pa teren te načrte delno potrdi, delno spremeni, delno pa ovrže."

Zaradi ločitev večje povpraševanje po nepremičninah

Od zgodb, ki so ga pri raziskovanju najbolj presenetile, je bil predvsem nepremičninski bum. Zaradi večjega števila prebivalcev se na otoku vedno bolj zida, tudi v višave. "Eden izmed dejavnikov, ki povečujejo nepremičninski bum poleg priseljencev in razmaha turizma, je dejstvo, da so šele pred nekaj leti na Malti sprejeli zakon o ločitvi (op. p. zakonske skupnosti) … saj se ločena partnerja odločata za novo stanovanje, kar prav tako pospešuje nepremičninski trg," pravi Petrovec.

Italijanska nagrada Cristiana Matano, ki jo je prejel v kategoriji tujega tiska za dokumentarni film, je predvsem potrditev njegovega dela. "To je zagotovo takšna nagrada, ki človeku potrdi, da je pri novinarskem delu na pravi poti. Upam pa, da mi bo zdaj, ko je šla vest o tej nagradi po italijanskih agencijah in medijih, pomagala, da se mi odprejo kakšna vrata, ki so bila moji kameri do zdaj zaprta."