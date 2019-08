Kakšno orožje je Rusija testirala v oporišču Njonoksa? Foto: Reuters

Informacijo je sporočila Organizacija za celovito prepoved jedrskih poskusov (CTBTO), ki upravlja z mednarodno mrežo merilnikov sevanja. CTBTO bedi tudi nad vsemi sedmimi merilniki v Rusiji, s katerimi upravlja rusko obrambno ministrstvo.

Izmerjeni podatki na vseh merilnih postajah se v skladu s pogodbo o prepovedi jedrskega testiranja, ki jo je podpisalo 184 držav, samodejno pošljejo na CTBTO, ki pa po nesreči ni dobil podatkov z več merilnih postaj v Rusiji.

Moskva je za težavo sprva okrivila napako v komunikacijskem sistemu, a je nato namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov sporočil, da je predaja podatkov z merilnih postaj CTBTO-ju "popolnoma prostovoljna" dejavnost. Ker Iran in Severna Koreja pogodbe še nista ratificirali, pogodba za podpisnice namreč ni zavezujoča.

"Dejstvo, da so štirje ali pet merilnikov ostali brez povezave, nakazuje, da so bile te postaje namerno izklopljene, ker bi prav do teh postaj prišla zračna masa iz Severodvinska," je za Deutsche Welle dejal znanstvenik Michael Schöppner iz Inštututa za varnost in tvegane znanosti (ISR), ki sodeluje s CTBTO-jem.

Brez povezave sta ostali postaji v mestih Dubna in Kirov v evropskem delu Rusije, postaji na skrajnem vzhodu države Peledui in Bilibino ter postaja v kraju Zalesovo v pokrajini Altaj. Prav do teh postaj bi lahko prišli oblaki iz Severodvinska, kjer se je zgodila nesreča. (Simulacija v tvitu). Peledui in Bilibino sta zdaj znova operativna, preostali pa so še zmeraj brez povezave.

Ruska vlada je pet dni po nesreči orožja z jedrskim pogonom priznala, da so v mestu Severodvinsk blizu oporišča Njonoksa zaznali tudi do 16-kratno povišanje radioaktivnega sevanja. Prebivalce Njonokse so evakuirali.

Schöppner ob tem miri, da tudi v tem primeru ne gre za "drugi Černobil". "Če je informacija, da sevanje ni preseglo dveh mikro Sievertov, točna, potem to ne bi bilo nevarno človeško zdravje," je dejal in dodal, da človek več sevanja prejme med čezoceanskim letom.

Kaj prikriva Rusija?

Znanstvenik ob tem izpostavlja, da vsaka naprava, ki uporablja radioaktivne materiale, pušča radioaktivni odtis. "Če strokovnjak ve, kateri izotopi so bili izmerjeni in v kakšnem deležu, lahko pove, za kakšno jedrsko nesrečo je šlo," je povedal za Deutsche Welle.

Ruske oblasti so glede preizkusa precej molčečne. Državno podjetje Rosatom je sporočilo, da so znanstveniki testirali raketne motorje, ki jih poganja jedrska energija, a niso navedli dodatnih tehničnih podrobnosti.

Osebje ruskega Zveznega jedrskega centra v Sarovu trdi, da bi lahko šlo za raketo z mini reaktorjem, radioizotopni termoelektrični generator (RTG), znan tudi kot "jedrska baterija", ali pa za raketo Burevestnik (Natovo ime: Skyfall), s čimer nesrečo povezuje tudi večina tujih medijev. Ruski predsednik Vladimir Putin je lani dejal, da bo raketa imela neomejen doseg.

Zdravniki niso vedeli za izpostavljenost sevanju

Oblasti so evakuirale prebivalce Njonokse. Foto: Reuters

Med nesrečo je umrlo pet znanstvenikov. Še šest ljudi je bilo poškodovanih. Tri ranjence so prepeljali v bolnišnico Semaško, ki je opremljena za primere sevanja. Preostale tri so prepeljali v regionalno splošno bolnišnico v Arhangelsku.

Za BBC Russian sta pod pogojem anonimnosti spregovorila dva zdravniška delavca, ki sta nevede zdravila "radioaktivne ranjence".

Zdravnika sta povedala, da jih vojska ni opozorila na možnost kontaminacije, zato med obravnavo niso nosili nobene zaščite. Šele čez nekaj ur je postalo jasno, da so ranjenci prejeli visoko dozo sevanja: "Slika se je razvijala iz ure v uro. Izvedli smo krvne teste, število celic je vsako uro poskakovalo, kar je znak visoke doze sevanja".

Čez tri dni so trojico ranjencev premestili v bolnišnico v Moskvo, posebna vojaška ekipa pa je izvedla dekontaminacijo bolnišnice.

Dva tedna po nesreči je rusko zdravstveno ministrstvo na podlagi preiskav 91 zdravstvenih delavcev sporočilo, da nihče izmed zdravnikov v bolnišnici Arhangelsk ni prejel nevarne doze sevanja.

Kljub temu so uslužbenci bolnišnice pod stresom, ker so jim zamolčali pomembne podatke. Zdravnika sta se prav zato tudi odločila javno spregovoriti: "Ne želimo, da nam naslednjič pripeljejo ne tri, temveč deset bolnikov in znova skrijejo informacije pred nami".