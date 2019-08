V potresu leta 1999 je umrlo več kot 17.000 ljudi. Slika sicer prikazuje prizor po potresu leta 2011. Foto: EPA

Žarišče uničujočega potresa z magnitudo 7,4 je bilo v kraju Izmit, kakih 70 kilometrov jugovzhodno od Carigrada. Tla so se začela tresti malo po 3. uri zjutraj po lokalnem času, tresla so se manj kot minuto. Zaznali so tudi več sto popotresnih sunkov, v Marmarskem morju se je sprožil cunami z 2,5 metra visokimi valovi.

Mesto Izmit je bilo v potresu močno poškodovano, med drugim je potres sprožil požar v tamkajšnji rafineriji nafte Tüpras, ki je divjal več dni. Tudi sicer so potres najbolj občutili v industrializiranih in gosto poseljenih urbaniziranih delih Turčije. Zrušilo se je na tisoče stavb, med drugim v mestu Gölcük ob Marmarskem morju, sedežu turške mornarice.

Poleg Izmita in Gölcüka je tresenje tal uničenje in veliko število smrtnih žrtev povzročilo tudi v mestih Derince, Darica in Sakarya. Več sto mrtvih in nemalo opustošenja je potres povzročil tudi v Carigradu, zaradi sestave tal predvsem v tamkajšnjem zahodnem okrožju Avcilar.

Po potresu je na prizadetem območju najprej zavladala panika, pozneje pa predvsem jeza. Žrtve so se pritoževale nad počasnim odzivom reševalnih služb in slabega načrtovanja za ljudi, ki so ostali brez domov, piše Al Džazira.

Večina ljudi je umrla v zrušenju stanovanjskih poslopij, zaradi česar je javnost glasno izražala ogorčenje nad zasebnimi gradbenimi podjetji, ki naj bi bila kriva za slabo gradnjo in uporabo cenenih, neustreznih gradbenih materialov.

Obsojena le peščica gradbincev

Nekatere gradbince so oblasti po potresu tudi kazensko preganjale, a obsodile so le peščico med njimi. Turška javnost pa je jezo usmerila tudi na predstavnike oblasti, ker niso uveljavili pravil glede potresno varne gradnje, kljub veljavni gradbeni zakonodaji.

Po podatkih spletne enciklopedije Wikipedia je bilo v potresu 120.000 stavb uničenih do te mere, da jih ni bilo več mogoče popraviti.

V državi, ki leži na stičišču tektonskih plošč, se tudi danes bojijo, da bi jih lahko v prihodnosti doletela podobna naravna katastrofa.

Nekateri strokovnjaki napovedujejo 50-odstotno možnost, da bi Carigrad v naslednjih dveh desetletjih prizadel močan potres. Šlo naj bi le za vprašanje kdaj, ne pa tudi, ali.